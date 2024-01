بعد فضيحة كبيرة.. آبل تدفع مبلغاً كبيراً لمستخدمي "آيفون"!

Advertisement

بدأت شركة آبل في دفع تسوية بقيمة 500 مليون دولار لمستخدمي "آيفون" في الولايات المتحدة الذين اتهموا عملاق التكنولوجيا بإبطاء الأجهزة عن عمد.وصنّفت فضيحة "Batterygate" في عام 2017، على أنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على المستهلكين في التاريخ"، ما أجبر المستخدمين على الاستثمار في نماذج "آيفون" الجديدة.والآن، من المقرر أن يحصل ثلاثة ملايين مستخدم لبعض نماذج "آيفون"، الذين قدموا الشكوى، على حوالي 92 دولارا لكل نموذج متأثر بالخلل.ووافقت آبل في عام 2020 على تسوية دعوى قضائية جماعية تم رفعها في عام 2017، والتي اتهمت الشركة بإبطاء الهواتف عمدا مع مرور الوقت، لكن شركة آبل لم تعترف بارتكاب أي مخالفات.وتنطبق المدفوعات على مستخدمي "آيفون 6" و6 Plus و6s و6s Plus وSE، إذا كانوا يستخدمون iOS 10.2.1 أو أحدث قبل 21 كانون الأول 2017، بالإضافة إلى "آيفون 7" أو 7 Plus على iOS 11.2.