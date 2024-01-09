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تكنولوجيا وعلوم

بعد فضيحة كبيرة.. آبل تدفع مبلغاً كبيراً لمستخدمي "آيفون"!

Lebanon 24
09-01-2024 | 06:55
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بدأت شركة آبل في دفع تسوية بقيمة 500 مليون دولار لمستخدمي "آيفون" في الولايات المتحدة الذين اتهموا عملاق التكنولوجيا بإبطاء الأجهزة عن عمد.

وصنّفت فضيحة "Batterygate" في عام 2017، على أنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على المستهلكين في التاريخ"، ما أجبر المستخدمين على الاستثمار في نماذج "آيفون" الجديدة.
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والآن، من المقرر أن يحصل ثلاثة ملايين مستخدم لبعض نماذج "آيفون"، الذين قدموا الشكوى، على حوالي 92 دولارا لكل نموذج متأثر بالخلل.

ووافقت آبل في عام 2020 على تسوية دعوى قضائية جماعية تم رفعها في عام 2017، والتي اتهمت الشركة بإبطاء الهواتف عمدا مع مرور الوقت، لكن شركة آبل لم تعترف بارتكاب أي مخالفات.

وتنطبق المدفوعات على مستخدمي "آيفون 6" و6 Plus و6s و6s Plus وSE، إذا كانوا يستخدمون iOS 10.2.1 أو أحدث قبل 21 كانون الأول 2017، بالإضافة إلى "آيفون 7" أو 7 Plus على iOS 11.2.
 
ومن المقرر أن يحصل المؤهلون على مدفوعاتهم هذا الشهر، وقد أفاد البعض بالفعل أنهم تلقوا مدفوعاتهم. (روسيا اليوم) 
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