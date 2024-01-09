التحدث مع السائقين عبر Chat GPT.. خاصية جديدة في سيارات "فولكس فاغن"





وعرضت الشركة سياراتها الأولى المزودة بهذه التقنية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، فيما ستتيحها للعملاء في أميركا الشمالية وأوروبا اعتباراً من أوائل الربع الثاني من هذا العام.

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وقال مديران تنفيذيان في "فولكس فاغن"، وشركة "سيرينس"، التي دخلت في شراكة بشأن هذه التقنية، إنه يمكن لتطبيق الذكاء الاصطناعي التعرف على مجموعة من الطلبات والاستجابة لها، بدءاً من رفع درجة الحرارة لدى سماعه جملة "أشعر بالبرد" إلى إظهاره أقرب مطعم هندي عند سماع عبارة "أريد دجاجاً مطهياً بالزبدة". قالت شركة "فولكس فاغن"، إن مساعدها الصوتي الذي يدمج تطبيق Chat GPT في سياراتها، سيكون قادراً على التحدث مع السائقين بحلول منتصف العام الجاري.وعرضت الشركة سياراتها الأولى المزودة بهذه التقنية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، فيما ستتيحها للعملاء في أميركا الشمالية وأوروبا اعتباراً من أوائل الربع الثاني من هذا العام.وقال مديران تنفيذيان في "فولكس فاغن"، وشركة "سيرينس"، التي دخلت في شراكة بشأن هذه التقنية، إنه يمكن لتطبيق الذكاء الاصطناعي التعرف على مجموعة من الطلبات والاستجابة لها، بدءاً من رفع درجة الحرارة لدى سماعه جملة "أشعر بالبرد" إلى إظهاره أقرب مطعم هندي عند سماع عبارة "أريد دجاجاً مطهياً بالزبدة".

وأوضح عضو مجلس إدارة "فولكس فاغن" للتطوير الفني، كاي جرونيتز، على هامش المعرض، أنه يمكن للعملاء الآن ضبط الوظائف داخل سيارتهم، دون لمس أي زر.



وأضاف: "عملاؤنا لا يريدون تعديل مقاعدهم يدوياً (...) وإنما عن طريق الأنظمة اللغوية".



وتابع جرونيتز: "إذا كان لديك نظام أبل كار بلاي، أو أندرويد أو شيء من هذا القبيل في سيارتك، فلن تتمكن من ضبط الوظائف داخلها. هذه هي الخطوة التالية (...) أعتقد أن ما يبحث عنه عملاؤنا حقاً هو سهولة وسلاسة استخدام سياراتهم".