Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

التحدث مع السائقين عبر Chat GPT.. خاصية جديدة في سيارات "فولكس فاغن"

Lebanon 24
09-01-2024 | 09:13
A-
A+
Doc-P-1150435-638404137924868729.png
Doc-P-1150435-638404137924868729.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت شركة "فولكس فاغن"، إن مساعدها الصوتي الذي يدمج تطبيق Chat GPT في سياراتها، سيكون قادراً على التحدث مع السائقين بحلول منتصف العام الجاري.

وعرضت الشركة سياراتها الأولى المزودة بهذه التقنية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، فيما ستتيحها للعملاء في أميركا الشمالية وأوروبا اعتباراً من أوائل الربع الثاني من هذا العام.
Advertisement

وقال مديران تنفيذيان في "فولكس فاغن"، وشركة "سيرينس"، التي دخلت في شراكة بشأن هذه التقنية، إنه يمكن لتطبيق الذكاء الاصطناعي التعرف على مجموعة من الطلبات والاستجابة لها، بدءاً من رفع درجة الحرارة لدى سماعه جملة "أشعر بالبرد" إلى إظهاره أقرب مطعم هندي عند سماع عبارة "أريد دجاجاً مطهياً بالزبدة".
 
وأوضح عضو مجلس إدارة "فولكس فاغن" للتطوير الفني، كاي جرونيتز، على هامش المعرض، أنه يمكن للعملاء الآن ضبط الوظائف داخل سيارتهم، دون لمس أي زر.

وأضاف: "عملاؤنا لا يريدون تعديل مقاعدهم يدوياً (...) وإنما عن طريق الأنظمة اللغوية".

وتابع جرونيتز: "إذا كان لديك نظام أبل كار بلاي، أو أندرويد أو شيء من هذا القبيل في سيارتك، فلن تتمكن من ضبط الوظائف داخلها. هذه هي الخطوة التالية (...) أعتقد أن ما يبحث عنه عملاؤنا حقاً هو سهولة وسلاسة استخدام سياراتهم".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:55 | 2024-01-09
02:13 | 2024-01-09
01:21 | 2024-01-09
23:00 | 2024-01-08
16:29 | 2024-01-08
14:22 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24