يمكن قيادتها بذراع "بلايستيشن 5".. "سوني" تكشف تفاصيل سيارتها الذكية

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كشفت شركة "سوني" تفاصيل سيارتها الذكية AFEELA، والتي تعتبر أول سيارة للشركة اليابانية العملاقة، والمتوقع وصولها للأسواق بحلول 2026.وأبهرت الشركة، جمهور النسخة الجديدة من المعرض التقني السنوي لإلكترونيات المستهلكين CES 2024 الذي عقد في مدينة لاس فيغاس الأميركية، عندما وقف إيزومي كاوانيشي، نائب مدير الشركة لقطاع تطوير السيارات الذكية، على المسرح وفي يده ذراع تحكم لمنصة ألعاب "بلاي ستيشن 5"، واستخدمها في توجيه النموذج التجريبي للسيارة.ويحمل النموذج التجريبي، 45 مستشعراً دقيقاً موزعة داخل وخارج هيكل السيارة التي تعاونت الشركة في تصميمها وتصنيعها مع شركتيّ "كوالكوم" و"هوندا".وتقدم السيارة، أداء فائقاً بقوة 536 حصاناً اعتماداً على قوة محرك مزدوج، وقدرة فائقة على السرعة من وضع الثبات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 5 ثوان، وتحديداً 4.8 ثانية.