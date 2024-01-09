إطلاق تراخيص جديدة لـ" واي فاي 7".. تحول جديد في الإنترنت

أعلن تحالف "واي فاي" عن إطلاق تراخيص "واي فاي 7" ليمثل نقطة تحول مهمة في مسار الاتصالات اللاسلكية.

ويُعتبر هذا الإعلان إعادة تعريف لما يمكن أن تقدمه شبكات "الواي فاي" من سرعة، وكفاءة، وموثوقية.

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"واي فاي 7" المعتمد هو أحدث جيل من تقنيات الـ"واي فاي"، ويأتي محملاً بمجموعة من الميزات الثورية.

كما يتضمن هذا الجيل قنوات بعرض 320 ميغاهرتز في النطاق الترددي 6 غيغاهرتز، مما يوفر سرعات اتصال فائقة تصل إلى مستويات متعددة الغيغابت. بالإضافة إلى ذلك، يدعم تقنية العملية متعددة الروابط MLO، التي تسمح بإرسال واستقبال البيانات عبر نطاقات ترددية متعددة في نفس الوقت، مما يعزز الأداء ويقلل التأخير.





