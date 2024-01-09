تطبيق من Vivoo يكشف إذا كنت مصاباً بعدوى المسالك البولية

أطلقت شركة Vivoo في معرض CES 2024 تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحليل البول.

فقد كشفت الشركة عن مجموعة اختبار عدوى المسالك البولية الرقمية (UTI) في المنزل والتي توفر ما تسميه نتائج الدقة القياسية الذهبية عبر اختبار مدته دقيقتين.

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لاستخدامه، ما عليك سوى التبول على شريط اختبار UTI المقدم ومسحه ضوئيًا للحصول على النتائج عبر تطبيق Vivoo في“ثواني“، كما تقول الشركة.

وإذا كانت النتيجة إيجابية، فيمكن للعملاء بعد ذلك التواصل مع الطبيب للحصول على وصف طبية إذا لزم الأمر.

وتقول الشركة إن المنتج “يوفر وقت العملاء، ويمنع الارتباك في القراءات، ويحول البيانات إلى صيغة رقمية حتى يتمكن العملاء من مشاركة النتائج مع مقدمي الرعاية الصحية عبر التطبيق.







