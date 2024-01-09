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تكنولوجيا وعلوم
بعد انتظار دام 50 عامًا.. ناسا تؤجّل الرحلة إلى القمر!
Lebanon 24
09-01-2024
|
23:37
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أعلنت وكالة ناسا بأنّه قد تمّ تأجيل السفر إلى القمر حتى العام المقبل، وبضع سنوات أخرى قبل الهبوط عليه، وذلك بعد ساعة واحدة فقط من تخلي شركة في بيتسبرغ عن محاولتها للهبوط بمركبتها الفضائية على القمر بسبب تسرب الوقود الذي أنهى المهمة.
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وكانت وكالة الفضاء قد خططت لإرسال أربعة رواد فضاء حول القمر أواخر العام الجاري، لكنها أجلت الرحلة إلى كانون الأول 2025 بسبب مشاكل فنية.
كما تم تأجيل أول هبوط بشري على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما، إلى الفترة من 2025 إلى 2026.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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