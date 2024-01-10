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تكنولوجيا وعلوم

سوق "أجهزة الألعاب المحمولة" يشتعل.. إطلاق جهاز "كلاو" ورفع سقف التحدي

Lebanon 24
10-01-2024 | 00:35
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أعلنت شركة "إم إس آي"، الرائدة في مجال تصنيع الحواسيب، إطلاق جهازها الجديد المخصص للألعاب، الذي يحمل اسم "كلاو (Claw)"، وسط المنافسة المتزايدة في سوق أجهزة الألعاب المحمولة، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققه جهاز «ستيم ديك» من «فالف».
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ويتميز «كلاو» بمعالج "إنتل" الجديد "كور ألترا"، مع إمكانية اختيار معالج "كور ألترا 7 155H"للأداء الأعلى، حيث تخطط «إم إس آي» لطرح 3 نماذج من "كلاو"، بأسعار تتراوح بين 700 و800 دولار، وذلك في النصف الأول من العام.
 
ويأتي النموذج الأساسي مزوداً بمعالج «كور ألترا 5» ومساحة تخزين داخلية 512 غيغابايت، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت ومساحة تخزين «بي سي آي إي إم 2» بسعة 1 تيرابايت.
 
أما شاشة "آي بي إس" فتأتي بقياس 7 بوصات، معدل تحديث 120 هرتز، دقة 1080 بكسل، وسطوع 500 شمعة، وبطارية بقوة 53 واط، تدعي «إم إس آي» أنها توفر عمر تشغيل يصل إلى ساعتين تحت الضغط الشديد.
 
أزرار الجهاز  تعمل باللمس، بمشغلات التأثير "هول"، وأزراره صغيرة قابلة للتخصيص. أما بالنسبة إلى المنافذ والإتصال، فإنه  يستخدم منفذ "مايكرو إس دي"، ومنفذ "ثاندربولت 4"، ومقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم، وزر طاقة مزود بمستشعر بصمة.(الشرق الأوسط)
 
المصدر: الشرق الأوسط
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