آخر الإختراعات.. مركبة أجرة جوية!

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كشفت شركة التنقل الجوي المتقدمة التابعة لشركة هيونداي، سوبرنال Supernal، عن مركبة الأجرة الجوية الكهربائية في معرض CES 2024، وهي النسخة الحديثة من طائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية eVTOL التي تسمى S-A2 والتي يقول المسؤولون التنفيذيون إنها مصممة لنقل الركاب بحلول عام 2028.وتعد S-A2 نسخة شبه مكتملة مما تنوي الشركة إطلاقه تجاريًا، وتؤكد أن هيونداي لا تزال عازمة على الأقل في الوقت الحالي على الدخول في أعمال مركبات الأجرة الجوية الكهربائية غير الموجودة بعد.ويأتي الجدول الزمني بعد مرور ثلاث سنوات على الكشف عن S-A1. وأعلنت هيونداي في ذلك الوقت شراكة مع شركة أوبر إيليفيت لتطوير وإنتاج مركبات أجرة جوية بكميات كبيرة لشبكة النقل التشاركي الجوي المستقبلية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)