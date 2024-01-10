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تكنولوجيا وعلوم

سيارات هوندا الكهربائية.. نظرة مبتكرة بعالم الصناعة

Lebanon 24
10-01-2024 | 04:52
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كشفت هوندا النقاب عن سيارتين نموذجيتين في معرض CES 2024 تقدمان نظرة مبكرة على الخط القادم المسمى Honda Zero من السيارات الكهربائية.

وأعلنت هوندا دخول السيارة الكهربائية الأولى الجديدة المسماة Saloon حيز الإنتاج في عام 2026. وقالت الشركة إن Saloon مبنية بالاعتماد على مفهوم يشبه سيارة السيدان.
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ويبدو مفهوم Saloon أشبه بـ"الهاتشباك"، مع خطوط عريضة منخفضة وسلسة تنتهي بنهاية خلفية حادة مع أضواء مستطيلة فريدة في الجهة الأمامية والخلفية.

وتبدو السيارة وكأنها تسير على ارتفاع منخفض للغاية عن الأرض للحصول على أداء رياضي شامل مستمد من سباقات الفورمولا ون، كما أن التصميم الداخلي بسيط للغاية، مع شاشة مركزية واحدة، وعجلات ذات أغطية منقطة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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