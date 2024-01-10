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متفرقات

العائلة المالكة لمجموعات سامسونغ تبيع أسهماً بملياري دولار

Lebanon 24
10-01-2024 | 15:25
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باعت عائلة لي، التي تقف خلف مجموعة "سامسونغ"، أسهماً بقيمة نحو ملياري دولار في أربع شركات مدرجة في سيول، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتم عرض ما يقرب من 30 مليون سهم من أسهم شركة "سامسونغ إلكترونيكس"، الأكبر من بين الشركات الأربع، بخصم يصل إلى 2% على سعر إغلاق يوم الأربعاء البالغ 73,600 وون.
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أما العروض الأصغر الأخرى فكانت في شركة "سامسونغ إس دي إس" (Samsung SDS) و"سامسونغ سي آند تي" (Samsung C&T) و"سامسونغ لايف إنشورانس" (Samsung Life Insurance). وكان بنك "كي إيه بي هانا" (KEB Hana) هو البائع في كل هذه العروض، حسبما تظهر الشروط.

المصدر: الشرق للأخبار
المصدر: "رصد" لبنان 24

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