كمبيوتر محمول من "أسوس" بمعالج يفوق التوقعات

انضم جهاز Asus TUF Gaming A15 إلى خطوط TUF Gaming A16 وTUF Gaming F16 المخصصة للألعاب، حيث يتميز TUF Gaming A15 عن هذه الإصدارات بسلسلة معالجات Ryzen 8000.

ينطلق جهاز الحاسب TUF Gaming A15 المخصص للألعاب من Asus بحجم شاشة 15 إنش بجودة عرض 2.5K أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل.

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كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 90 Wh، وينطلق الجهاز بتقنية Wi-Fi 6، وأيضاً يدعم تقنية البلوتوث 5.2، وتقدم Asus جهاز TUF Gaming A15 بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام DDR5 5200، ويدعم الجهاز أيضاً سعة تخزين 2 تيرابايت في سعة PCIe Gen4 SSD.





