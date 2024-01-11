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تكنولوجيا وعلوم

"هواوي" تطلق فعالية جديدة للتشجيع على الرسم الرقمي والإبداع

Lebanon 24
11-01-2024 | 01:00
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أطلقت شركة هواوي فعالية الإبداع العالمي (HUAWEI GoPaint)، التي تشجع على الرسم الرقمي والإبداع، إذ تهدف إلى إلهام الإبداع وتمكين المزيد من الأشخاص من الانخراط في المساعي الفنية وإحياء مفهوم (ابتكار الجمال).

ويمكن للمشاركين عرض مهاراتهم الفنية الرقمية عبر الإنترنت وذلك في المدة الممتدة من 5 من كانون الثاني 2024 إلى 29 من شباط 2024، الأمر الذي يجسّد التزام هواوي بتعزيز الإبداع.

وتُعد فعالية الإبداع العالمي (HUAWEI GoPaint) بمنزلة منصة للأفراد المبدعين أو أي شخص متحمس للإبداع من خلال أجهزة هواوي اللوحية المصممة لتقديم مزايا إبداعية مبهجة.

وفي هذا الإطار، نظمت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية أمس لقاءً مع عدد مختار من معجبي العلامة التجارية في السوق المحلية، وذلك في متجرها الرئيسي في (واجهة روشن) بهدف إطلاق فعالية GoPaint في السعودية، وتعريف الحضور بها، وكيفية المشاركة فيها، والجوائز التي تنتظر المشاركين الفائزين.
 
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وقد افتتح اللقاء كيث لي، نائب رئيس شركة "هواوي تك إنفستمنت" العربية السعودية بالحديث عن أهمية هذه الفعالية، مشيرًا إلى أن GoPaint تقدم دعوة لأولئك المتحمسين للإبداع الفني في المملكة العربية السعودية، مما يلهم وينشط الروح الإبداعية داخلهم باستمرار.

وأوضح أن هواوي لا توفر منصة إبداعية للفنانين والمتحمسين للتعبير عن أنفسهم فحسب، بل ترفع أيضًا من مستوى التجربة الإبداعية مع أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية وآخرها (HUAWEI MatePad Pro 13.2) الذي سيطرح قريبًا في السوق السعودي.
 
 
المصدر: ait
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