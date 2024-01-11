"هواوي" تطلق فعالية جديدة للتشجيع على الرسم الرقمي والإبداع

لا تفوت هذه الفرصة! شارك في نشاط #HUAWEIGoPaint واتبع خطوات التقديم التالية. اعرض مهاراتك الفنية واحصل على فرصة للفوز بعملك الفني المذهل! التقط الفرشاة وGoPaint! #HUAWEIMatePad#CreationOfBeauty
اعرف المزيد: https://t.co/LGfDCkus07 pic.twitter.com/W9aoFw1b4X
— Huawei Arabia (@HuaweiArabia) January 5, 2024
لا تفوت هذه الفرصة! شارك في نشاط #HUAWEIGoPaint واتبع خطوات التقديم التالية. اعرض مهاراتك الفنية واحصل على فرصة للفوز بعملك الفني المذهل! التقط الفرشاة وGoPaint! #HUAWEIMatePad#CreationOfBeauty
اعرف المزيد: https://t.co/LGfDCkus07 pic.twitter.com/W9aoFw1b4X