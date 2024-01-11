Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة OpenAI تكشف عن ChatGPT Team لفرق العمل

Lebanon 24
11-01-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1151049-638405551095414630.jpg
Doc-P-1151049-638405551095414630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة OpenAI عن إصدار جديد من روبوت الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باسم ChatGPT Team، وهو موجه لفرق العمل بكافة أحجامها، ويوفر "مساحة عمل آمنة وتعاونية لتحقيق أقصى استفادة من ChatGPT في العمل"، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيانها الصحافي.
Advertisement

وتحصل الشركات والمؤسسات المشتركة في خطة فرق العمل ChatGPT Team على العديد من المزايا، ومنها الوصول إلى نموذج GPT-4 مع أداء أفضل وسرعة عالية مقارنةً بالسرعة المعتادة، بالإضافة إلى وصول إلى أدوات تحليل البيانات المتقدمة ونموذج إنشاء الصور DALL-E 3 بسعة رسائل عالية، وإمكانية إنشاء نماذج GPT معدّلة ومشاركتها مع فرق العمل، والوصول إلى روبوتات GPT المعدلّة المتاحة في متجر GPT الذي أطلقته OpenAI.

ومن الجدير بالذكر أن اشتراك فرق العمل في ChatGPT يُعد خيارًا آمنًا نسبيًا؛ لأن المحادثات وبيانات العمل لا تُستخدم في تدريب نماذج الشركة، كما يمنح ذلك الاشتراك وحدة تحكم لمدير الفريق، بالإضافة إلى الوصول المبكر إلى الميزات والتحسينات الجديدة.

واستشهدت OpenAI بدراسة لكلية هارفارد للأعمال، أفادت بأن إدماج الذكاء الاصطناعي – مثل ChatGPT – في سير العمل اليومي قد يؤدي إلى جعل فرق العمل أكثر إنتاجية فيما يتعلق بسرعة إنجاز المهام وجودة العمل مقارنةً بالفرق الأخرى التي لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وكانت OpenAI قد أطلقت إصدار الشركات ChatGPT Enterprise في آب الماضي، لكنه مكلف للغاية، ويتشرط شراء عقد سنوي لما لا يقل عن 150 مستخدم، وبسعر قدره 60 دولارًا أمريكيًا للمستخدم الواحد في الشهر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2024-01-11
01:00 | 2024-01-11
00:00 | 2024-01-11
23:00 | 2024-01-10
16:07 | 2024-01-10
15:25 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24