شركة OpenAI تكشف عن ChatGPT Team لفرق العمل

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كشفت شركة OpenAI عن إصدار جديد من روبوت الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باسم ChatGPT Team، وهو موجه لفرق العمل بكافة أحجامها، ويوفر "مساحة عمل آمنة وتعاونية لتحقيق أقصى استفادة من ChatGPT في العمل"، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيانها الصحافي.وتحصل الشركات والمؤسسات المشتركة في خطة فرق العمل ChatGPT Team على العديد من المزايا، ومنها الوصول إلى نموذج GPT-4 مع أداء أفضل وسرعة عالية مقارنةً بالسرعة المعتادة، بالإضافة إلى وصول إلى أدوات تحليل البيانات المتقدمة ونموذج إنشاء الصور DALL-E 3 بسعة رسائل عالية، وإمكانية إنشاء نماذج GPT معدّلة ومشاركتها مع فرق العمل، والوصول إلى روبوتات GPT المعدلّة المتاحة في متجر GPT الذي أطلقته OpenAI.ومن الجدير بالذكر أن اشتراك فرق العمل في ChatGPT يُعد خيارًا آمنًا نسبيًا؛ لأن المحادثات وبيانات العمل لا تُستخدم في تدريب نماذج الشركة، كما يمنح ذلك الاشتراك وحدة تحكم لمدير الفريق، بالإضافة إلى الوصول المبكر إلى الميزات والتحسينات الجديدة.واستشهدت OpenAI بدراسة لكلية هارفارد للأعمال، أفادت بأن إدماج الذكاء الاصطناعي – مثل ChatGPT – في سير العمل اليومي قد يؤدي إلى جعل فرق العمل أكثر إنتاجية فيما يتعلق بسرعة إنجاز المهام وجودة العمل مقارنةً بالفرق الأخرى التي لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي.وكانت OpenAI قد أطلقت إصدار الشركات ChatGPT Enterprise في آب الماضي، لكنه مكلف للغاية، ويتشرط شراء عقد سنوي لما لا يقل عن 150 مستخدم، وبسعر قدره 60 دولارًا أمريكيًا للمستخدم الواحد في الشهر.