17
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
قبل حدث Unpacked 2024... سامسونغ تُلمح إلى قدرات الذكاء الاصطناعي في هواتفها
Lebanon 24
11-01-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم شركة سامسونغ الكشف عن جيل جديد من هواتف سلسلة (Galaxy S) مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي من شأنه أن يبدأ عصرًا جديدًا في استخدام الهواتف المحمولة، وذلك خلال الحدث السنوي (Unpacked 2024) الذي سيُعقد في 17 من كانون الثاني الجاري في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
Advertisement
واستعدادًا لهذا الحدث، ومع انطلاق معرض CES 2024 في مدينة لاس فيغاس الأميركية أمس، بدأت سامسونغ بعرض مقطع فيديو قصير عبر الشاشة الكروية العملاقة في لاس فيغاس، تُلمح فيه إلى قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستظهر في هواتفها (Galaxy S24) القادمة، وذلك باستخدام شخصية مارفل الشهيرة الدكتور سترينج (Doctor Strange).
وللاحتفال بالعصر الجديد من ابتكارات جالاكسي، تعاونت سامسونغ مع (استديوهات مارفل) Marvel Studios – من خلال الجزء الثاني من مسلسل (What If) الذي يُبث فقط عبر منصة (+Disney) – واستخدمت شخصية الدكتور سترينج، لعمل مقطع فيديو دعائي، وذلك لعرضه في الشاشة الكروية العملاقة في لاس فيغاس.
مع استخدام شخصية مارفل الشهيرة (Doctor Strange)، تمت إضاءة أفق مدينة لاس فيغاس للإشارة إلى إمكانات جديدة للهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستتوفر قريبًا لمستخدمي أجهزة غالاكسي في جميع أنحاء العالم.
المصدر: ait
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ35 ألفاً؟ هذا الخبر مهم جداً!
Lebanon 24
الدولار بـ35 ألفاً؟ هذا الخبر مهم جداً!
13:33 | 2024-01-10
10/01/2024 01:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إختطاف فنان وسرقة أمواله ومجوهراته... والتحقيقات كشفت مفاجأة عن هويّة منفذي العمليّة!
Lebanon 24
إختطاف فنان وسرقة أمواله ومجوهراته... والتحقيقات كشفت مفاجأة عن هويّة منفذي العمليّة!
07:30 | 2024-01-10
10/01/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معاناته مع المرض... وفاة فنان شاب خسر معركته مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
بعد معاناته مع المرض... وفاة فنان شاب خسر معركته مع السرطان (صورة)
08:00 | 2024-01-10
10/01/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل من "حزب الله" لأهالي الجنوب.. إليكم هذا البيان
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل من "حزب الله" لأهالي الجنوب.. إليكم هذا البيان
12:31 | 2024-01-10
10/01/2024 12:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مثير جداً عن نصرالله.. هذا ما كشفه إسرائيليون عنه!
Lebanon 24
تقريرٌ مثير جداً عن نصرالله.. هذا ما كشفه إسرائيليون عنه!
12:00 | 2024-01-10
10/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2024-01-11
شركة OpenAI تكشف عن ChatGPT Team لفرق العمل
01:00 | 2024-01-11
"هواوي" تطلق فعالية جديدة للتشجيع على الرسم الرقمي والإبداع
00:00 | 2024-01-11
وداعاً لحجب الهوية.. الصين تفكك تشفير "إيردروب" من "أبل"
23:00 | 2024-01-10
سوني تطلق سيارة بوحدة تحكم "بلاي ستيشن"
16:07 | 2024-01-10
كمبيوتر محمول من "أسوس" بمعالج يفوق التوقعات
15:25 | 2024-01-10
العائلة المالكة لمجموعات سامسونغ تبيع أسهماً بملياري دولار
فيديو
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
11/01/2024 11:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
11/01/2024 11:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
11/01/2024 11:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24