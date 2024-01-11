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تكنولوجيا وعلوم

قبل حدث Unpacked 2024... سامسونغ تُلمح إلى قدرات الذكاء الاصطناعي في هواتفها

Lebanon 24
11-01-2024 | 03:00
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تعتزم شركة سامسونغ الكشف عن جيل جديد من هواتف سلسلة (Galaxy S) مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي من شأنه أن يبدأ عصرًا جديدًا في استخدام الهواتف المحمولة، وذلك خلال الحدث السنوي (Unpacked 2024) الذي سيُعقد في 17 من كانون الثاني الجاري في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
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واستعدادًا لهذا الحدث، ومع انطلاق معرض CES 2024 في مدينة لاس فيغاس الأميركية أمس، بدأت سامسونغ بعرض مقطع فيديو قصير عبر الشاشة الكروية العملاقة في لاس فيغاس، تُلمح فيه إلى قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستظهر في هواتفها (Galaxy S24) القادمة، وذلك باستخدام شخصية مارفل الشهيرة الدكتور سترينج (Doctor Strange).

وللاحتفال بالعصر الجديد من ابتكارات جالاكسي، تعاونت سامسونغ مع (استديوهات مارفل) Marvel Studios – من خلال الجزء الثاني من مسلسل (What If) الذي يُبث فقط عبر منصة (+Disney) – واستخدمت شخصية الدكتور سترينج، لعمل مقطع فيديو دعائي، وذلك لعرضه في الشاشة الكروية العملاقة في لاس فيغاس.

مع استخدام شخصية مارفل الشهيرة (Doctor Strange)، تمت إضاءة أفق مدينة لاس فيغاس للإشارة إلى إمكانات جديدة للهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستتوفر قريبًا لمستخدمي أجهزة غالاكسي في جميع أنحاء العالم.
المصدر: ait
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