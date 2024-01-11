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متفرقات

"إكس" تستغني عن أكثر من ألف موظف بمجال الإشراف على المحتوى

Lebanon 24
11-01-2024 | 08:16
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أعلنت وكالة "الصحافة الفرنسية" أن منصة إكس، التابعة للملياردير إيلون ماسك، استغنت عن أكثر من 1200 موظف في العالم في الأقسام المعنية بالإشراف على المحتويات.
وعدّت هيئة  eSafety، المعنية بتنظيم قطاع الإنترنت في أستراليا، أن هذه الاقتطاعات العميقة، وإعادة تفعيل آلاف الحسابات المحظورة، قد خلقت أسوأ موقف على صعيد نشر المحتويات السلبية عبر المنصة.
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وبيّنت الأرقام أن 1213 متخصصاً في طاقم الإشراف، بينهم متعاونون خارجيون، تركوا منصة إكس منذ الاستحواذ عليها من جانب إيلون ماسك في تشرين الأول  2022، 80 في المائة منهم من مهندسي البرمجيات.


المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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