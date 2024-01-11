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متفرقات

قفاز إلكتروني للمصابين بمرض الباركنسون

Lebanon 24
11-01-2024 | 10:17
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أطلقت قفازات GyroGlove في معرض CES   للذين يعانون من الرعشة في اليد جراء الإصابة بمرض الباركنسون.
الجهاز يمكن ارتداؤه للوقاية من الرعشات الاهتزازية في اليدين، من خلال استخدام تقنية جيروسكوبية متقدمة“، مما يمنح مرتديه مزيداً من التحكم في حركتهم.
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ويساعد الجهاز على أداء مهام معينة بسهولة أكبر، مثل تزرير القميص أو تحريك فنجان من القهوة أو كتابة ملاحظة أسهل مع الجهاز.
 يتكون الإصدار الحالي من GyroGlove من ثلاثة أجزاء: القفاز القماشي، والجيروسكوب في وحدة التثبيت، وحزمة البطارية على الساعد.
يتوفر GyroGlove للبيع في جميع أنحاء العالم مقابل 5899 دولاراً على الرغم من أنه معروض للبيع بسعر أرخص بمقدار 1000 دولار لفترة محدودة.


المصدر: "رصد" لبنان 24

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