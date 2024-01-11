"الوحش الأخضر".. علماء الفلك يحلون لغز نجم منفجر

اكتشف علماء الفلك موجة من انفجارات نجمية وما يحيط بها وظهرت فى صورة لون أخضر يشبه الوحش الأخضر خلال متابعة رؤيته بتلسكوب جيمس ويب الفضائى.

ودمج علماء الفلك لأول مرة البيانات من مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا وتلسكوب جيمس ويب الفضائى لدراسة بقايا نجم المستعر الأعظم الشهير Cassiopeia A (Cas A).

ويقع Cas A على بعد حوالn 11000 سنة ضوئية من الأرض ويمتد على حوالي 10 سنوات ضوئية.

وساعد البحث في تفسير بنية غير عادية في حطام النجم المدمر المسمى "الوحش الأخضر"، والذي تم اكتشافه لأول مرة في بيانات ويب في أبريل 2023.

وكشف البحث أيضًا عن تفاصيل جديدة حول الانفجار الذي خلق Cas A قبل حوالي 340 عامًا، من منظور الأرض.

وتكشف بيانات تشاندرا عن غاز ساخن، معظمه من حطام المستعر الأعظم من النجم المدمر، بما في ذلك عناصر مثل السيليكون والحديد.

وشاهد شاندرا الحطام الناتج عن الانفجار لأنه تم تسخينه إلى عشرات الملايين من الدرجات بواسطة موجات الصدمة، على غرار الطفرة الصوتية الصادرة عن طائرة أسرع من الصوت.

واستنتج المؤلفون أن الوحش الأخضر قد تم إنشاؤه بواسطة موجة انفجارية من النجم المنفجر الذي اصطدم بالمواد المحيطة به، مما يدعم الاقتراحات السابقة من بيانات ويب وحدها.

ويقول إلسي دي لوز من جامعة غنت في بلجيكا، وهو باحث مشارك في دراسة ويب: "لقد خلصنا إلى أن الوحش الأخضر هو أيضًا جزء من موجة الانفجار ويقوم بقصف الجزء المركزي من Cas A بدلاً من أن يكون جزءًا منها.

وأضاف، "لقد قمنا بعد ذلك بإزالة الوحش الأخضر رقميًا من بقية الصورة لمعرفة المزيد حول ما يكمن وراءه، يبدو الأمر كما لو أننا حصلنا على صورة ثلاثية الأبعاد مكتملة، وتمكنا من إخراج أجزاء منها لمعرفة ما بداخلها".