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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تعتزم تسريح مئات الموظفين لتقليص النفقات

Lebanon 24
11-01-2024 | 23:00
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أعلنت شركة غوغل أنها ستزيل ما لا يقل عن 17 ميزة من منتجاتها، وذلك بعد أنباء عن تسريح "مئات" الموظفين من القسم، حيث قلصت شركة غوغل الميزات غير المستغلة من أجل "التركيز على الجودة والموثوقية، كما كتبت في منشور بالمدونة، على الرغم من أن عددًا كبيرًا من الأشخاص قد لا يزالون يعتمدون على هذه الوظائف.

 

 كتب نائب رئيس Google Assistant ، Duke Dukellis: "اعتبارًا من 26 كانون الأول، عندما تطلب إحدى هذه الميزات، قد تتلقى إشعارًا بأنها لن تكون متاحة بعد تاريخ معين.

 

 ولم تحدد الشركة كيف ستؤدي إزالة أوامر معينة إلى تحسين المساعد، ولم تصف أي مشاكل محددة في الجودة والموثوقية، ومع ذلك، فقد ذكرت أن التحسينات في الماضي كانت مدعومة بتعليقات المستخدمين، لذلك ربما كانت تتلقى شكاوى حول سهولة الاستخدام الأساسية للمساعد في الآونة الأخيرة.

 
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