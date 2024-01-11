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تكنولوجيا وعلوم

سعرها يُعادل ثمن منزل.. شاشات شفافة تُدخل التلفاز بعالم جديد

Lebanon 24
11-01-2024 | 23:42
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بدأت شركتا الإلكترونيات الكوريتان الجنوبيتان العملاقتان "سامسونغ" (Samaung) و"إل جي" (LG) الرهان على شاشات شفافة وبسيطة وذكية تطرحانها خلال الأشهر المقبلة، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وأعلن المسؤول التنفيذي في شركة "إل جي" أننا "ذاهبون إلى ما هو أبعد من الشاشة المثالية، خلال إطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي إس) في لاس فيغاس في غرب الولايات المتحدة".
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وأشارت الشركة إلى أن الشاشة الجديدة، التي جرى تقديمها، "تصبح غير مرئية عمليا عند إيقاف تشغيلها"، وبالتالي يمكن أن تمتزج بشكل مثالي مع ديكور الغرفة التي توجد فيها.

وهذا التلفزيون أشبه بصندوق مستطيل شفاف، وهو يوفر بمجرد تشغيله، مشاهدة للبرامج التلفزيونية بدقة عالية.
 
ويمكن كذلك عرض صور واقعية -مثل ألسنة لهب، وحوض أسماك وغيرها- لجعل الجهاز قطعة من ديكور المنزل.

ومن جانبها، قدمت سامسونغ شاشتها الشفافة الخاصة أيضا، ولكنها مزودة بصمامات ثنائية باعثة للضوء (إل إي دي) للحصول على صور عالية الوضوح.

وقالت سامسونغ في بيان "الثنائيات الشفافة الباعثة للضوء مهيأة لإعادة تعريف التجارب البصرية، مما يجعل من المستحيل عمليا تمييز الخط الفاصل بين الخيال والواقع".
 
أما حول سعرها فقد قال المحلل في شركة "تكسبوننشل" لوكالة فرانس برس آفي غرينغارت أن "هناك منافسة الآن"، "بالتأكيد، فالتكلفة تقترب من ثمن منزل، لكن الأمر رائع حقا".(الجزيرة)
 

المصدر: الجزيرة نت
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