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تكنولوجيا وعلوم

بهدف مراقبة شعبها.. الصين تتمكن من كسر تشفير "اير دروب"

Lebanon 24
11-01-2024 | 23:52
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قالت السلطات الصينية إنها وجدت حلا لتحديد هوية مستخدمي "إير دروب" (AirDrop)، وهي خدمة مشفرة على هواتف "آبل" تسمح من حيث المبدأ بمشاركة المحتوى بشكل مجهول مع جهاز آخر مجاور من العلامة التجارية عينها، بحسب تقرير لفرانس برس، خاصة وأن السلطات الصينية تراقب وسائل الإعلام والإنترنت عن كثب، كما تمارس الرقابة على أي محتوى تعتقد أنه قد يظهر سياسات الدولة بصورة سلبية، أو من شأنه أن يثير اضطرابات.
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وللهروب من الرقابة، كان يمكن لهواتف "آيفون" أن تشكل ثغرة عبر وظيفة "إير دروب" التي تعمل بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت. وقد أتاحت هذه الخاصية خصوصا بث شعارات تنتقد الحزب الشيوعي الحاكم على الهواتف، بعد مظاهرة نادرة في بكين في تشرين الأول 2022 بحسب التقرير.

وقد اتخذت شركة آبل، التي تعد الصين سوقا رئيسية لها، خطوات لتقييد هذه الميزة هناك.

وبحسب التقرير أكدت السلطات القضائية في بلدية بكين الاثنين أن معهدا محليا تمكن من كسر تشفير "إير دروب".

وتنهي هذه الخطوة القدرة على حجب هوية المستخدمين، ويسمح بحسب السلطات تحديد رقم جهاز الإرسال ورقم هاتف صاحبه وكذلك عنوان بريده الإلكتروني.(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة نت
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