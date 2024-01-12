وداعًا لعصا "السيلفي".. تقنية جديدة ستساعدك على توثيق أجمل اللحظات

على ما يبدو فإن "عصا السيلفي" ستصبح موضة قديمة لتحفظ اللحظات الجميلة، مع دخول الـ "درون"، الطائرة التي ستعمل على متابعتك والتقاط الصور بدلا من استخدامك لعصا السيلفي.



فبمنتهى السهولة بات جهاز "HOVERAir X1" يقوم بالمهمة نيابة عنك، حيث يمكنه تسجيل لقطات لك من ارتفاع 50 قدمًا في الهواء أو متابعتك بسرعة 15 ميلاً في الساعة، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ويستخدم الجهاز خفيف الوزن الذكاء الاصطناعي لمواصلة التركيز عليك ويمكن توجيهه حيثما تذهب بحركات ذراع بسيطة.



ورغم إمكاناته المذهلة فربما لا يناسب هذا الجهاز المسافرين ذوي الميزانية المحدودة، حيث يكلف أكثر من 500 دولار، مقارنة بحوالي 12 دولارا لعصا السيلفي المتواضعة.



تم عرض الجهاز في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا العام في لاس فيغاس، والذي يُعرف بالكشف عن اتجاهات التكنولوجيا المستقبلية التي على وشك أن تنتشر في أرجاء العالم.(العربية)