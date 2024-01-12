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تكنولوجيا وعلوم
خطوة أساسية من يوتيوب تسهّل الوصول لمقاطع الإسعافات الأوليّة
Lebanon 24
12-01-2024
|
02:37
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بهدف إعطاء أولوية الظهور لمقاطع الفيديو التعليمية القصيرة التي تشرح أساسيات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة والحرجة عند البحث بالكلمات المفتاحية المرتبطة بها، قرّرت منصة يوتيوب تسهيل العثور على مقاطع الفيديو التوضيحية.
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وقالت المنصة عبر موقعها الرسمي إنها ستعمل على تسهيل العثور على مقاطع الفيديو التوضيحية التي تشرح خطوة بخطوة آلية تنفيذ الإسعافات الأولية الأساسية التي تقدمها المنظمات الصحية الموثوقة.
ووفقًا للمنصة، فإنها ستثبت تلك المقاطع في أعلى نتائج البحث، وستكون تلك المقاطع مصممة بحيث تكون سهلة المتابعة من أجل مساعدة الأشخاص غير المتخصصين في العثور بسرعة على إرشادات الإسعافات الأولية الموثوقة والقابلة للتنفيذ سريعًا ودون تعليمات معقدة.
وتغطي مقاطع الفيديو التعليمية التي تختارها يوتيوب حالات طارئة مختلفة، مثل الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) والاختناق والنزيف والنوبة القلبية والسكتة الدماغية والتشنجات، وغيرها.
وتعاونت يوتيوب مع بعض الجهات الطبية المتخصصة من أجل توفير المحتوى الملائم، ومنها رابطة القلب الأمريكية والصليب الأحمر المكسيكي.(البوابة العربية للمعرفة التقنية)
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