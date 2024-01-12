جيل جديد من "الواي فاي" سيبصر النور.. هذه أبرز ميزاته

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جيل جديد من الواي فاي سيبصر النور قريبا، إذ ذكرت WiFi Alliance أن الجيل السابع من "واي فاي"، سيقدم سرعة نقل بيانات بمعدل 46 جيجابت في الثانية، ما يُعد أسرع 4.8 مرة من "واي فاي 6"، إلى جانب خفض معدل تأخير نقل البيانات بمعدل 100 مرة مقارنة بالجيل السابق، إضافة إلى تحسين تجارب الـAR والـ VR بمعدل 15 ضعفاً.وتوقعت الشبكة أن يتصل 233 مليون جهاز بجيل "واي فاي" الجديد، خلال العام الجاري، وأن يصل العدد إلى 2.1 مليار جهاز في 2028.ويحتوي الجيل الجديد WiFi 7 على عدد من المزايا التي تقدم قدرات اتصال فائقة، خاصة مع النظارات الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، إذ يتيح قنوات اتصال في نطاق 320 ميجاهرتز، ما يقدم معدلات فائقة لنقل البيانات.ويقدم الجيل الجديد ميزة (Multi-Link Operation (MLO، وهي ميزة تسمح بإمكانية إرسال واستقبال البيانات في قنوات الاتصال مختلفة الترددات، مثل 2.4 جيجاهيرتز و5 جيجاهيرتز و6 جيجاهيرتز، إلى جانب خفض معدل التأخير في نقل البيانات.(الشرق)