Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جيل جديد من "الواي فاي" سيبصر النور.. هذه أبرز ميزاته

Lebanon 24
12-01-2024 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1151658-638406571144428063.jpg
Doc-P-1151658-638406571144428063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جيل جديد من الواي فاي سيبصر النور قريبا، إذ ذكرت WiFi Alliance أن الجيل السابع من "واي فاي"، سيقدم سرعة نقل بيانات بمعدل 46 جيجابت في الثانية، ما يُعد أسرع 4.8 مرة من "واي فاي 6"، إلى جانب خفض معدل تأخير نقل البيانات بمعدل 100 مرة مقارنة بالجيل السابق، إضافة إلى تحسين تجارب الـAR والـ VR بمعدل 15 ضعفاً.
Advertisement

وتوقعت الشبكة أن يتصل 233 مليون جهاز بجيل "واي فاي" الجديد، خلال العام الجاري، وأن يصل العدد إلى 2.1 مليار جهاز في 2028.

ويحتوي الجيل الجديد WiFi 7 على عدد من المزايا التي تقدم قدرات اتصال فائقة، خاصة مع النظارات الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، إذ يتيح قنوات اتصال في نطاق 320 ميجاهرتز، ما يقدم معدلات فائقة لنقل البيانات.

ويقدم الجيل الجديد ميزة (Multi-Link Operation (MLO، وهي ميزة تسمح بإمكانية إرسال واستقبال البيانات في قنوات الاتصال مختلفة الترددات، مثل 2.4 جيجاهيرتز و5 جيجاهيرتز و6 جيجاهيرتز، إلى جانب خفض معدل التأخير في نقل البيانات.(الشرق)
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:03 | 2024-01-12
02:37 | 2024-01-12
01:38 | 2024-01-12
23:52 | 2024-01-11
23:42 | 2024-01-11
23:00 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24