17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
جيل جديد من "الواي فاي" سيبصر النور.. هذه أبرز ميزاته
Lebanon 24
12-01-2024
|
04:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
جيل جديد من الواي فاي سيبصر النور قريبا، إذ ذكرت WiFi Alliance أن الجيل السابع من "واي فاي"، سيقدم سرعة نقل بيانات بمعدل 46 جيجابت في الثانية، ما يُعد أسرع 4.8 مرة من "واي فاي 6"، إلى جانب خفض معدل تأخير نقل البيانات بمعدل 100 مرة مقارنة بالجيل السابق، إضافة إلى تحسين تجارب الـAR والـ VR بمعدل 15 ضعفاً.
Advertisement
وتوقعت الشبكة أن يتصل 233 مليون جهاز بجيل "واي فاي" الجديد، خلال العام الجاري، وأن يصل العدد إلى 2.1 مليار جهاز في 2028.
ويحتوي الجيل الجديد WiFi 7 على عدد من المزايا التي تقدم قدرات اتصال فائقة، خاصة مع النظارات الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، إذ يتيح قنوات اتصال في نطاق 320 ميجاهرتز، ما يقدم معدلات فائقة لنقل البيانات.
ويقدم الجيل الجديد ميزة (Multi-Link Operation (MLO، وهي ميزة تسمح بإمكانية إرسال واستقبال البيانات في قنوات الاتصال مختلفة الترددات، مثل 2.4 جيجاهيرتز و5 جيجاهيرتز و6 جيجاهيرتز، إلى جانب خفض معدل التأخير في نقل البيانات.(الشرق)
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
Lebanon 24
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
11:01 | 2024-01-11
11/01/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
14:35 | 2024-01-11
11/01/2024 02:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة تتحدّث عن وضع فادي ابراهيم الصحيّ: "انشاءالله يصير عجيبة" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة تتحدّث عن وضع فادي ابراهيم الصحيّ: "انشاءالله يصير عجيبة" (فيديو)
11:58 | 2024-01-11
11/01/2024 11:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
09:19 | 2024-01-11
11/01/2024 09:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه.. ممثل يعيش على الطريق
Lebanon 24
بعد طلاقه.. ممثل يعيش على الطريق
10:21 | 2024-01-11
11/01/2024 10:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:03 | 2024-01-12
ما هي ميزات هاتف "سامسونغ" الجديد؟
02:37 | 2024-01-12
خطوة أساسية من يوتيوب تسهّل الوصول لمقاطع الإسعافات الأوليّة
01:38 | 2024-01-12
وداعًا لعصا "السيلفي".. تقنية جديدة ستساعدك على توثيق أجمل اللحظات
23:52 | 2024-01-11
بهدف مراقبة شعبها.. الصين تتمكن من كسر تشفير "اير دروب"
23:42 | 2024-01-11
سعرها يُعادل ثمن منزل.. شاشات شفافة تُدخل التلفاز بعالم جديد
23:00 | 2024-01-11
غوغل تعتزم تسريح مئات الموظفين لتقليص النفقات
فيديو
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
12/01/2024 13:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
12/01/2024 13:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
12/01/2024 13:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24