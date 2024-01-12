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تكنولوجيا وعلوم
ما هي ميزات هاتف "سامسونغ" الجديد؟
Lebanon 24
12-01-2024
|
06:03
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بدأت سامسونغ بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على هيكل قوي يجعله أكثر هواتف أندرويد متانة.
ويأتي الهاتف بهيكل أبعاده 169/80.1/10.2 ملم، ووزنه 240 غ، محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، ومقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.
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أما شاشته فأتت TFT LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها 2408/1080 بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشاة بزجاج +Corning Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.
يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وجاءت الكاميرا الأساسية له بدقة 50 ميغابيكسل، فتحة عدستها f/1.8، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل.
زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط. (روسيا اليوم)
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