"لينوفو" تُزيح الستار عن حاسبها اللوحي الجديد... تعرفوا إلى ميزاته

Advertisement

كشفت Lenovo عن مواصفات حاسب "Tab M11" الجديد الذي سيطرح بسعر منافس بالنسبة للميزات الموجودة فيه.يأتي الحاسب الجديد بهيكل متين محاط بإطار معدني.أبعاد الهيكل (166.3/225.3/7.2) ملم، ووزنه 465غ، وحصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.أما شاشته فجاءت IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.يعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Mediatek MT6769H Helio G88، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.ويأتي بكاميرات أساسية بدقة 13 أو 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.وجهّزته Lenovo بمنفذ لشرائح Nano-SIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 7040 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط، وستطرحه بأسعار تبدأ من 170 يورو تقريبا. (روسيا اليوم)