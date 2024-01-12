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تكنولوجيا وعلوم

"لينوفو" تُزيح الستار عن حاسبها اللوحي الجديد... تعرفوا إلى ميزاته

Lebanon 24
12-01-2024 | 09:00
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كشفت Lenovo عن مواصفات حاسب "Tab M11" الجديد الذي سيطرح بسعر منافس بالنسبة للميزات الموجودة فيه.

يأتي الحاسب الجديد بهيكل متين محاط بإطار معدني.

أبعاد الهيكل (166.3/225.3/7.2) ملم، ووزنه 465غ، وحصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.
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أما شاشته فجاءت IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Mediatek MT6769H Helio G88، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ويأتي بكاميرات أساسية بدقة 13 أو 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وجهّزته Lenovo بمنفذ لشرائح Nano-SIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 7040 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط، وستطرحه بأسعار تبدأ من 170 يورو تقريبا. (روسيا اليوم)
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