خطوة جديدة من "يوتيوب".. تعرفوا إليها

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وقالت المنصة عبر موقعها الرسمي إنها ستعمل على تسهيل العثور على مقاطع الفيديو التوضيحية التي تشرح خطوة بخطوة آلية تنفيذ الإسعافات الأولية الأساسية التي تقدمها المنظمات الصحية الموثوقة.ووفقًا للمنصة، فإنها ستثبت تلك المقاطع في أعلى نتائج البحث، وستكون تلك المقاطع مصممة بحيث تكون سهلة المتابعة من أجل مساعدة الأشخاص غير المتخصصين في العثور بسرعة على إرشادات الإسعافات الأولية الموثوقة والقابلة للتنفيذ سريعًا ودون تعليمات معقدة.وتغطي مقاطع الفيديو التعليمية التي تختارها يوتيوب حالات طارئة مختلفة، مثل الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) والاختناق والنزيف والنوبة القلبية والسكتة الدماغية والتشنجات، وغيرها.وتعاونت يوتيوب مع بعض الجهات الطبية المتخصصة من أجل توفير المحتوى الملائم، ومنها رابطة القلب الأميركية والصليب الأحمر المكسيكي.ويبدأ إطلاق مقاطع فيديو الإسعافات الأولية الصحية في الولايات المتحدة باللغتين الإنكليزية والإسبانية، ووعدت يوتيوب بإضافة بلدان ولغات أخرى مستقبلًا.ومن الجدير بالذكر أن يوتيوب أفادت بأن بعض تلك المقاطع المعروضة باللغة الإسبانية جرى دبلجتها عبر أداة Aloud الخاصة بها، وهي أداة دبلجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تجاوز حواجز اللغة.وبدأت التغييرات الجديدة الظهور في صفحة نتائج البحث في يوتيوب، كما أثمر تعاون المنصة مع جمعية القلب الأميركية عن إطلاق دورة الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وهي متاحة مجانًا في يوتيوب، وتهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم خلفية طبية على تعلم الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي في حالات التوقف المفاجئ لعضلة القلب باستخدام اليدين فقط.يُذكر أن تلك المجهودات لا تُغني بأي حال في الحالات الطارئة عن طلب خدمة الإسعاف أو نقل المُصاب إلى أقرب مركز طبي لتلقي الرعاية المتخصصة.