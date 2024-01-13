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تكنولوجيا وعلوم

Honor تكشف عن هاتف متطور قابل للطي

Lebanon 24
13-01-2024 | 00:00
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كشفت Honor عن هاتفها الجديد الذي صممته ليكون أحد أكثر الهواتف القابلة للطي تميزا.

ويأتي الهاتف بهيكل قابل للطي من المنتصف، أبعاده (156.7/145/4.7) عند فتحه بشكل كامل، ووزنه 234غ.

وشاشة الجهاز أتت مرنة من نوع Foldable LTPO OLED مقاسها 7.92 بوصة، دقة عرضها (2344/2156) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2500 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MagicOS 7.2، ومعالج Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 1 تيرابايت.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.
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وزودته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط.
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