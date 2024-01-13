Honor تكشف عن هاتف متطور قابل للطي

كشفت Honor عن هاتفها الجديد الذي صممته ليكون أحد أكثر الهواتف القابلة للطي تميزا.



ويأتي الهاتف بهيكل قابل للطي من المنتصف، أبعاده (156.7/145/4.7) عند فتحه بشكل كامل، ووزنه 234غ.



وشاشة الجهاز أتت مرنة من نوع Foldable LTPO OLED مقاسها 7.92 بوصة، دقة عرضها (2344/2156) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2500 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MagicOS 7.2، ومعالج Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 1 تيرابايت.