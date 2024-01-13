جهاز يحول موجات الدماغ إلى سيمفونية موسيقية لنوم عميق





ويعمل الجهاز، الذي يتم لصقه على الجبهة طوال الليل، على تسجيل نشاط الدماغ خلال أعمق مراحل النوم، ليتم تحويل الموجات الدماغية للنائم، إلى ثلاثة مقطوعات موسيقية مميزة.

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وللحصول على أفضل النتائج، يُنصح بالاستماع إلى الموسيقى التي أنشأها الجهاز لمدة 30 دقيقة على الأقل كل ليلة قبل النوم.



وبحسب الدكتور ديستيكس، من المركز الوطني للأبحاث العلمية في معهد باريس سكلاي، فإن تقنية الجهاز تستخدم بشكل أساسي موجات دلتا المرتبطة بالنوم، والتي تسمح بالتعرف على جميع أنشطة النوم لدى الإنسان بدءاً من النوم العميق وحتى حركة العين السريعة.



وعبر اختيار جزء محدد جداً من موجات دلتا أثناء النوم، وتحويلها إلى موسيقى، يتم تحفيز العقل على النوم بشكل أسرع وأطول وأفضل. ابتكر عالم الأعصاب البلجيكي آلان ديستيكس جهازاً فريداً أطلق عليه اسم "MyWaves Pebble"، بهدف تعزيز جودة النوم.ويعمل الجهاز، الذي يتم لصقه على الجبهة طوال الليل، على تسجيل نشاط الدماغ خلال أعمق مراحل النوم، ليتم تحويل الموجات الدماغية للنائم، إلى ثلاثة مقطوعات موسيقية مميزة.وللحصول على أفضل النتائج، يُنصح بالاستماع إلى الموسيقى التي أنشأها الجهاز لمدة 30 دقيقة على الأقل كل ليلة قبل النوم.وبحسب الدكتور ديستيكس، من المركز الوطني للأبحاث العلمية في معهد باريس سكلاي، فإن تقنية الجهاز تستخدم بشكل أساسي موجات دلتا المرتبطة بالنوم، والتي تسمح بالتعرف على جميع أنشطة النوم لدى الإنسان بدءاً من النوم العميق وحتى حركة العين السريعة.وعبر اختيار جزء محدد جداً من موجات دلتا أثناء النوم، وتحويلها إلى موسيقى، يتم تحفيز العقل على النوم بشكل أسرع وأطول وأفضل.

اكتشاف تأثير الموجات الدماغية على النوم بالصدفة

وتوصل الطبيب ديستيكس إلى هذا الاكتشاف عن طريق الصدفة، أثناء استماعه لتسجيلات موجات دماغه، ضمن مشروع بحثي خاص به، بينما كان على متن رحلة جوية.



وعلى الرغم من عدم قدرته عادة على النوم على متن الطائرة، تمكن من أن يغط في نوم عميق، بفضل تلك التسجيلات.



وعند عودته، أجرى ديستيكس عدة تجارب، ليعرف إن كان للموجات الدماغية تأثير مشابه على الآخرين.



وأظهرت التجارب بأن الاستماع إلى موجات الدماغ تساعد بالفعل على النوم.

وطُرح الجهاز من قبل الشركة المصنعة والتي تحمل نفس الاسم "MyWaves"، بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، الذي انتهت فعالياته مساء اليوم الجمعة، ومن المتوقع إطلاقه قريباً في الأسواق، بحوالي 500 دولار أمريكي، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.