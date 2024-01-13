التحدث إلى المشاهير الأموات.. ميزة جديدة من اليكسا تعرفوا عليها

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هل ترغب بالحديث إلى أحد المشاهير الراحلين؟ أمازون ستحقق أمنيتك عبر المساعد الصوتي "أليكسا".وتسمح الميزة الجديدة بعنوان "Character.AI" للمستخدمين بالدردشة مع العديد من الروبوتات التي تنتحل شخصيات المشاهير والشخصيات التاريخية، مثل إيلون ماسك أو ألبرت أينشتاين أو سقراط.ولاستخدام الميزة الجديدة، فقط عليك القول: "أليكسا افتحي Character.AI"، ثم يسأل أليكسا عما إذا كان المستخدم يريد التحدث إلى المساعد أو المشاهير أو ممارسة الألعاب.ولا تعد ميزة "Character.AI" الجديدة الوحيدة التي تكشف عنها أمازون في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس، حيث تم الكشف عن سبلاش، وهي مهارة جديدة مجانية ظهرت في متجر Amazon Alexa Skill Store وتستخدم الذكاء الاصطناعي، للسماح للمستخدمين بإنشاء الأغاني باستخدام أصواتهم.لاستخدام ميزة سبلاش، يقول المستخدمون ببساطة: "أليكسا افتحي سبلاش"، ثم يختارون نوع الموسيقى ويضيفون كلمات الأغاني.ويمكن للمستخدمين بعد ذلك تنزيل أغانيهم المخصصة عن طريق مطالبة اليكسا بإرسال رابط إلى هواتفهم المحمولة.وأخيراً هناك لعبة Volley وهي لعبة مكونة من 20 سؤالاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لطرح أسئلة على اللاعبين وحتى تقديم تلميحات وتفسيرات للأسئلة عندما يتعثر المستخدمون، بحسب موقع Proiqra نيوز.