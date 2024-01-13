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"جهاز غريب" يسمح لك بالتحكم في الأجهزة من خلال لسانك!

Lebanon 24
13-01-2024 | 06:04
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أعلن باحثون عن جهاز غريب يشبه الدرع المطاطي يسمح لك بالتحكم في الأجهزة من خلال حركة لسانك فقط.

وكشف عن MouthPad لأول مرة في العام الماضي، ولكن تم عرضه في مؤتمر التكنولوجيا CES في لاس فيغاس، هذا الأسبوع.
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ويمكن مزامنة الجهاز عبر البلوتوث مع مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وبمجرد توصيل الجهاز، يمكنك بعد ذلك التحكم فيه بلسانك. كما يرسل MouthPad الأوامر عبر البلوتوث إلى الجهاز المتصل، ويترجمها إلى حركات المؤشر والنقرات.

وقالت الشركة المؤسسة للمشروع Augmental: "نحن لا نعيد اختراع فأرة الكمبيوتر فحسب، بل نعيد صياغة التجربة الإنسانية".

وبينما تم تصميم MouthPad في الأصل للأشخاص الذين يعانون من الشلل الرباعي والتحكم المحدود في اليد، تقول شركة Augmental إن نطاقها يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الحالات.

وأضافت: "الهدف هو توسيع نطاق MouthPad بحيث يمكن استخدامها من قبل أكبر عدد ممكن من الناس، ما يسمح للأشخاص بتنفيذ المهام اليومية بدون استخدام اليدين والاستمتاع بالتحكم الرقمي بسهولة واستقلالية أكبر".

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