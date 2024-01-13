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تكنولوجيا وعلوم

"ثريدز" يعتزم السماح لك بمتابعة مستخدمي منافس "إكس"

Lebanon 24
13-01-2024 | 07:52
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ظهرت خريطة طريق ثريدز للتكامل مع شبكة التطبيقات غير المركزية التي تتضمن منافس إكس المسمى ماستودون وغيره من التطبيقات الاجتماعية غير المركزية.

وعرض توم كوتس، المؤسس المشارك لتطبيق غير مركزي قديم يسمى Planetary، في تدوينة جديدة تفاصيل اجتماع شهر كانون الأول في مكاتب ميتا.
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وتواصل فريق ثريدز مع أعضاء مجتمع التطبيقات غير المركزية للحصول على تعليقات بخصوص منافسة إكس من خلال تطبيق غير مركزي يتفاعل مع الآخرين في مجتمع التطبيقات غير المركزية عن طريق بروتوكول ActivityPub.

وشمل الاجتماع وضع خريطة طريق تكامل ثريدز مع شبكة التطبيقات غير المركزية، بدءًا من إطلاق ميزة داخل ثريدز في شهر كانون الأول التي من شأنها أن تسمح لمشاركاته بأن تصبح مرئية لعملاء ماستودون.

وبدأت ميتا باختبار تكامل ActivityPub في شهر كانون الأول مما سمح بظهور منشورات ثردز عبر ماستودون، مع أن ذلك اقتصر على أعضاء مختارين من فريق إنستاغرام، بما في ذلك رئيس إنستاغرام، آدم موسيري، الذي أصبح الآن الحساب الثاني فيما يتعلق بعدد المتابعين البالغ عددهم 675606 عبر ماستودون، خلف حساب ماستودون الرسمي مباشرة.
المصدر: aitnews
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