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تكنولوجيا وعلوم
عدد من الأغراض يمكن تتبعها عبر خدمة تحديد الموقع.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
13-01-2024
|
09:55
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أفادت شركة آبل بأن عدد العناصر التي يمكن تتبعها عبر تطبيق تحديد الموقع Find My في هواتف آيفون وأجهزة آيباد يبلغ الآن 32 عنصرًا، وفقًا لما جاء في مستند دعم منشور على الموقع الرسمي للشركة.
وضاعفت آبل عدد العناصر (Items) التي يستطيع المستخدمون إضافتها إلى خدمة تحديد الموقع، إذ كان يبلغ سابقًا 16 عنصرًا فقط كحد أقصى.
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وتشمل تلك الأغراض أجهزة التتبع الخاصة بآبل AirTag، والملحقات الأخرى من جهات خارجية المتوافقة مع شبكة "تحديد الموقع"، بالإضافة إلى سماعات AirPods اللاسلكية، والمحفظات الشخصية التي تعمل بتقنية MagSafe، وبعض سماعات Beats.
وأضافت آبل أنه تحسب سماعة AirPods Max كعنصر واحد، وسماعتا AirPods و AirPods Pro (الجيل الأول) كعنصرين، في حين يحسب الجيل الثاني من AirPods Pro كثلاثة عناصر.
وتعامل آبل بعض طرز سماعة AirPods على أنها عناصر متعددة؛ لأنها أحيانًا تحسب كل سماعة أذن على حدة، كما تعد علبة الشحن نفسها عنصرًا منفصلًا.
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