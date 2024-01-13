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ابتكار جديد لــ ناسا.. طائرة أسرع من الصوت!

Lebanon 24
13-01-2024 | 15:27
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كشفت وكالة الفضاء الأميركية ناسا عن النموذج الأولي لطائرتها الجديدة الأسرع من الصوت "إكس- 59" بشكل علني لأول مرة.
ويبلغ طولها نحو 30 متراً، كما يبلغ طول جناحيها نحو 10 أمتار، يوم الجمعة في موقع تابع لشركة "لوكهيد مارتن"، متعهدة وزارة الدفاع، في ولاية كاليفورنيا.
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وبثت وكالة ناسا صوراً حية لإزاحة الستار عن الطائرة عبر الإنترنت.
 ومن المقرر القيام بأول اختبارات طيران للطائرة فوق مناطق محددة من الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي، وسيتم خلالها جمع المزيد من البيانات.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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