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متفرقات
مرآة ذكية قادرة على تقييم صحة من يقف أمامها !
Lebanon 24
13-01-2024
|
16:21
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ابتكرت شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، هذا الأسبوع في مرآة" ذكية قادرة على تقييم صحة من يقف أمامها، وتم عرضها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES).
ويتتبع المنتج الصحي الجديد، وهو عبارة عن جهاز لوحي عمودي مقاس 21.5 بوصة مزود بكاميرا مثبتة، أكثر من 100 علامة صحية عن طريق مسح تدفق الدم تحت سطح وجه الفرد
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ويعد الجهاز باكتشاف علامات الصحة المختلفة بدءاً من ارتفاع ضغط الدم، إلى أعراض الحمى، والاكتئاب أو مخاطر الصحة العقلية، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية لمدة 10 سنوات، إلى "شيخوخة بشرة الوجه". كما يمكنه أيضا تحذير المستخدم إذا اعتقد أنه على وشك الموت.
وأشاد أحد خبراء التطبيب عن بعد بالجهاز ووصفه بأنه "مثالي للعيادات ودور رعاية المسنين".
المصدر:
روسيا اليوم
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