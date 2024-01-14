لينوفو تطلق حاسوبها المحمول الجديد Xiaoxin Mini.. هذه أبرز ميزاته

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كشفت لينوفو حاسوبها المحمول الجديد Xiaoxin Mini، الذي يتميز بتصميم مصغر ومعالجات الجيل الثالث عشر من إنتل.ويتميز الحاسوب الجديد عن غيره بهيكل صغير يوفر سعة قدرها لترًا واحدًا، مما يجعل من السهل إدماجه في إعدادات مختلفة.وتعد المساحة الداخلية محدودة، مع أن الحاسوب مزود بمصدر طاقة بقوة 150 واطًا ومعالج Core من الجيل الثالث عشر.وتقترن وحدة المعالجة المركزية بفتحات ذاكرة مزدوجة وفتحات SSD مزدوجة.ويحتوي الحاسوب أيضًا مروحة مزدوجة لضمان أداء مستقر في أثناء الأعمال الثقيلة، إحداهما تبرد وحدة المعالجة المركزية والأخرى تبرد مصدر الطاقة.(البواية العربية للعلوم التقنية)