العمر الافتراضي لبطارية تسلا.. هذا ما كشفه أجدد بحث

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يطرح معظم الناس الذين يرغبون في شراء سيارات تسلا الكهربائية سؤالا شائعا مفاده "كم سيدوم عمر البطارية؟".وقال موقع "ذا كول داون" إن بحثا أنجزته شركة تسلا عام 2022 وجد أن معظم سياراتها الكهربائية تفقد نحو 12 بالمئة فقط من سعة بطاريتها بعد مسافة نحو 320 ألف كيلومتر.وأضاف أن هذا التراجع يعد أمرا طبيعيا مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام.وأشار إلى أنه في حال تدهورت بطارية تسلا الخاصة بسيارتك بشكل مفرط، فإن الشركة الأميركية تقدم ضمانا على البطاريات، التي تتجاوز حدا معينا من التدهور خلال فترة زمنية محددة.