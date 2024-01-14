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تكنولوجيا وعلوم

العمر الافتراضي لبطارية تسلا.. هذا ما كشفه أجدد بحث

Lebanon 24
14-01-2024 | 05:08
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يطرح معظم الناس الذين يرغبون في شراء سيارات تسلا الكهربائية سؤالا شائعا مفاده "كم سيدوم عمر البطارية؟".

وقال موقع "ذا كول داون" إن بحثا أنجزته شركة تسلا عام 2022 وجد أن معظم سياراتها الكهربائية تفقد نحو 12 بالمئة فقط من سعة بطاريتها بعد مسافة نحو 320 ألف كيلومتر.
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وأضاف أن هذا التراجع يعد أمرا طبيعيا مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام.

وأشار إلى أنه في حال تدهورت بطارية تسلا الخاصة بسيارتك بشكل مفرط، فإن الشركة الأميركية تقدم ضمانا على البطاريات، التي تتجاوز حدا معينا من التدهور خلال فترة زمنية محددة.
 
وأبرز "ذا كول داون" أن الضمان يختلف باختلاف طراز السيارة وعمرها والمسافة المقطوعة.
 
في المقابل، يقول خبراء إن الشحن الفائق المتكرر واستنزاف البطارية بالكامل والقيادة العدوانية كلها عوامل تؤدي إلى تراجع صحة وعمر بطارية سيارتك. (سكاي نيوز عربية) 
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