15
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
شركة Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات وكاميرات ممتازة
Lebanon 24
14-01-2024
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت Xiaomi توسيع مجموعة أجهزة Poco، وأعلنت عن هاتف مزوّد بتقنيات ممتازة وكاميرات عالية الأداء.
يأتي هاتف Poco X6 Pro الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (160.5/74.38.3) ملم، وزنه 186 غ.
Advertisement
وشاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1200 شمعة تقريبا، وتعمل هذه الشاشة مع تقنيات +HDR10 وDolby Vision لتوفير دقة ممتازة في عرض الصور والفيديوهات.
يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Mediatek Dimensity 8300 Ultra، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
والكاميرا الأساسية له جاءت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة ماكرو وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.
حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
متى ستبدأ العاصفة في لبنان بالإنحسار؟ هذا التقرير يمنحكم الإجابة
Lebanon 24
متى ستبدأ العاصفة في لبنان بالإنحسار؟ هذا التقرير يمنحكم الإجابة
16:51 | 2024-01-13
13/01/2024 04:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا ماذا حصل في سماء بيروت هذا المساء!
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا ماذا حصل في سماء بيروت هذا المساء!
13:35 | 2024-01-13
13/01/2024 01:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
700 مليون دولار دخلت مصرف لبنان.. من أين؟
Lebanon 24
700 مليون دولار دخلت مصرف لبنان.. من أين؟
14:45 | 2024-01-13
13/01/2024 02:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"صفة جديدة" لنصرالله في إسرائيل.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
"صفة جديدة" لنصرالله في إسرائيل.. تقريرٌ يعلنها!
12:00 | 2024-01-13
13/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. إقرأوا ماذا أعلن تقرير إسرائيليّ!
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. إقرأوا ماذا أعلن تقرير إسرائيليّ!
13:58 | 2024-01-13
13/01/2024 01:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:08 | 2024-01-14
العمر الافتراضي لبطارية تسلا.. هذا ما كشفه أجدد بحث
01:15 | 2024-01-14
لينوفو تطلق حاسوبها المحمول الجديد Xiaoxin Mini.. هذه أبرز ميزاته
00:50 | 2024-01-14
بسبب الذكاء الاصطناعي... بصمات أيدينا لم تعد فريدة!
16:21 | 2024-01-13
مرآة ذكية قادرة على تقييم صحة من يقف أمامها !
15:27 | 2024-01-13
ابتكار جديد لــ ناسا.. طائرة أسرع من الصوت!
09:55 | 2024-01-13
عدد من الأغراض يمكن تتبعها عبر خدمة تحديد الموقع.. تعرفوا إليها
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
14/01/2024 16:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
14/01/2024 16:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
14/01/2024 16:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24