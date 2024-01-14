Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات وكاميرات ممتازة

Lebanon 24
14-01-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1152432-638408395834734848.png
Doc-P-1152432-638408395834734848.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت Xiaomi توسيع مجموعة أجهزة Poco، وأعلنت عن هاتف مزوّد بتقنيات ممتازة وكاميرات عالية الأداء.

يأتي هاتف Poco X6 Pro الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (160.5/74.38.3) ملم، وزنه 186 غ.
Advertisement

وشاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1200 شمعة تقريبا، وتعمل هذه الشاشة مع تقنيات +HDR10 وDolby Vision لتوفير دقة ممتازة في عرض الصور والفيديوهات.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Mediatek Dimensity 8300 Ultra، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
 
والكاميرا الأساسية له جاءت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة ماكرو وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:08 | 2024-01-14
01:15 | 2024-01-14
00:50 | 2024-01-14
16:21 | 2024-01-13
15:27 | 2024-01-13
09:55 | 2024-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24