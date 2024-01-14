آبل تعتزم طرح أول نظارة واقع افتراضي للبيع في أمريكا الشهر المقبل

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ومن المتوقع طرح الجهاز الجديد خارج الولايات المتحدة، لكن آبل لم تحدد موعداً لهذه الخطوة خلال إعلانها في معرض لاس فيغاس الدولي للإلكترونيات (سي.إي.إس) الذي اختتم أعماله يوم الجمعة الماضي. أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل اعتزامها طرح نظارتها للواقع الافتراضي (في آر) للبيع في الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل بسعر 3449 دولاراً للواحدة، في حين ستفتح باب الحجز المسبق يوم 19 كانون الثاني الحالي مع بدء تسليمها في 2 شباط المقبل.ومن المتوقع طرح الجهاز الجديد خارج الولايات المتحدة، لكن آبل لم تحدد موعداً لهذه الخطوة خلال إعلانها في معرض لاس فيغاس الدولي للإلكترونيات (سي.إي.إس) الذي اختتم أعماله يوم الجمعة الماضي.

وتعتقد آبل أن النظارة الذكية فيجن برو ستستخدم في مجالات التعليم قي مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

يذكر أن آبل كشفت أول مرة عن هذا الجهاز في حزيران الماضي، ويجمع بين المحتوى الرقمي ومكونات العمل الحقيقي المحيط بالمستخدم، فيما يعرف بالواقع المعزز (إيه.آر) أو دمج الواقع في أول منتج رئيسي جديد تقدمه آبل منذ أكثر من 10 سنوات.

وبالإضافة إلى استخدامات الواقع المعزز، التي تتمتع بإمكانات أكبر في أماكن العمل الرقمية الجديدة، يمكن أيضاً استخدام النظارة الجديدة لتغمر المستخدم تماماً في عالم رقمي، دون أن تظهر لك تفاصيل الغرفة من حولك. وربما تكون أشد الخواص غرابة في نظارة الواقع الافتراضي الجديدة هي وجود شاشة عرض خارجية تظهر عيون المستخدم للأشخاص المحيطين به.

وتقول آبل إنه تم تطوير هذه النظارة للاستخدام في العمل عن بعد أو في المكاتب، حيث تتيح النظارة فيجن برو للمستخدم تشغيل تطبيقات مماثلة على أجهزة آي.أو.إس وماك أو.إس عبر منصة اسمها فيجن أو.إس. ولكي تعطي من يرتدي النظارة إحساساً بالعمق، حيث تخلق التطبيقات ظلالاً على الأشياء المحيطة به.