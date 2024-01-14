غوغل كروم يصل إلى شاشات السيارات.. اليكم التفاصيل

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أعلنت شركة غوغل عن إتاحة متصفحها الشهير Chrome لشاشات السيارات، مشيرة إلى أن المتصفح سيكون متاحاً فقط للسيارات، التي تم تثبيت برمجيات غوغل فيها مباشرة، ولا يمكن استخدامه إلا عندما تكون السيارة متوقفة، على سبيل المثال عندما تكون السيارة متوقفة عند إشارة المرور.وأوضحت الشركة الأمريكية أنه سيتم إطلاق Chrome لأول مرة في سيارات فولفو والعلامة التجارية الكهربائية Polestar التابعة لها.التسوقويتيح متصفح Chrome لقائد السيارة القيام بالتسوق أو الوصول إلى العلامات المرجعية المحفوظة بحيث يتم شغل الوقت خلال فترات الانتظار داخل السيارة.وفي السيارات، التي تم دمج برمجيات غوغل بها، يمكن لقائد السيارة نقل تخطيط المسار من تطبيق غوغل Maps على الهواتف الذكية إلى نظام تشغيل السيارة مباشرة.مشاركة مدى السيروبالنسبة لقائدي السيارات، الذين يربطون هواتفهم الذكية بنظام التشغيل غوغل أندرويد في السيارة، سيكون من الممكن قريباً أيضاً مشاركة مدى السير الحالي لبطارية السيارة الكهربائية مع تطبيق غوغل Maps، مما يتيح إمكانية التخطيط لأي توقفات ضرورية لإعادة الشحن أثناء التنقل. وستكون هذه الوظيفة متاحة في البداية في اثنين من طرازات فورد الكهربائية.وأشارت غوغل إلى أنها تعمل أيضاً على توسيع نطاق توفر مفاتيح السيارة الرقمية، موضحة أن هذه الميزة تتيح لقائد السيارة إمكانية فتح قفل السيارة وقفلها وتشغيلها باستخدام هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد.