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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من غوغل.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
14-01-2024
|
23:00
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أعلنت شركة غوغل عن 4 تحديثات جديدة لمنصاتها القائمة على المستندات، مضيفة ميزات جديدة تسمح للمستخدم باختبار تجربة أفضل عبر منصة غوغل درايف.
وتم الكشف أن غوغل أضافت وظيفة جديدة إلى زر مشاركة "درايف" تسمح للمستخدمين بمشاركة رابط لوقت محدد في مقطع فيديو. بالإضافة إلى خيارات جديدة منسدلة على زر المشاركة في مستندات غوغل وجداول البيانات، والشرائح التقديمية، والرسومات.
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مشاركة المستندات والوسائط
وتهدف الميزة الجديدة إلى تسهيل مشاركة المستخدمين للمستندات والوسائط عبر منصة Workspace.
زر قائمة منسدلة جديد
وقامت غوغل بتوسيع زر القائمة المنسدلة الجديدة لتقدم إجراءات سريعة متعددة، مثل طلبات الوصول المعلقة ونسخ الرابط. ويتم الآن نشر الوظيفة الجديدة في نطاقات الإصدار السريع والإصدار المجدول.
ووفقاً لشركة غوغل، سيكون زر القائمة المنسدلة متاحاً لجميع عملاء Google Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات غوغل شخصية، بحسب موقع فون أرينا.
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