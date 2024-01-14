ميزة جديدة من غوغل.. تعرفوا عليها

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أعلنت شركة غوغل عن 4 تحديثات جديدة لمنصاتها القائمة على المستندات، مضيفة ميزات جديدة تسمح للمستخدم باختبار تجربة أفضل عبر منصة غوغل درايف.وتم الكشف أن غوغل أضافت وظيفة جديدة إلى زر مشاركة "درايف" تسمح للمستخدمين بمشاركة رابط لوقت محدد في مقطع فيديو. بالإضافة إلى خيارات جديدة منسدلة على زر المشاركة في مستندات غوغل وجداول البيانات، والشرائح التقديمية، والرسومات.مشاركة المستندات والوسائطوتهدف الميزة الجديدة إلى تسهيل مشاركة المستخدمين للمستندات والوسائط عبر منصة Workspace.