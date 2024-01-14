اليكم أفضل الهواتف المنتظرة في 2024

يترقب عشاق الهواتف المحمولة كل عام بفارغ الصبر أحدث الإصدارات التي تطلقها شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، وذلك للتعرف على أحد التصاميم والميزات الجديدة التي تقدمها هذه الهواتف.
فيما يلي نظرة على أهم الهواتف المتوقع إطلاقها هذا العام 2024:
Asus ROG Phone 8 Pro
أنتج قسم الألعاب في شركة أسوس بعض الهواتف القوية للغاية في الماضي، لكن التركيز الثابت على اللعب يعني أنها لم تكن الأفضل في جميع المجالات، وخاصة مع التصميم التصميم والكاميرات المتواضعة. لكن هانف Asus ROG Phone 8 Pro يتطلع إلى تغيير هذه المعادلة، من خلال تصميم أكثر جاذبية وثلاث كاميرات خلفية.
وتساعد الأبعاد الأقل حجماً الهاتف على المنافسة مع الأسماء الكبيرة، كما أن وحدة المعالجة المركزية Snapdragon 8 Gen 3 والبطارية كبيرة الحجم تجعلانه مميزاً في الأداء، بحسب موقع ستاف.
Samsung Galaxy S24 series
واحدة من أكبر الإصدارات المقبلة ستكون سلسلة غالاكسي إس 24 من سامسونغ، والتي تشمل S24 وS24 Plus وS24 Ultra.
وعلى الرغم من أن التصميم سيكون مشابهاً لسلسلة إس 23 السابقة، من المتوقع أن يحتوي هاتف إس 24 ألترا على شاشة مسطحة بدلاً من الحواف المنحنية، ويشاع أيضاً أن هاتف إس 24 ألترا سوف يحتوي على إطار من التيتانيوم، على غرار سلسلة آيفون 15 برو من آبل.
وبحسب موقع ديجيتال تريندز، إحدى الميزات الجديدة الكبيرة المتوقعة مع تشكيلة غالاكسي إس 24 هي استخدام الذكاء الاصطناعي مع نظام تشغيل أندرويد 14. ومن المحتمل أن تتضمن بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، ترجمة المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي، وخلفيات المنتجة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية وتحرير الذكي للصور.
iPhone 16 series
من المرجح أن يتم الكشف عن تشكيلة آيفون 16 في أوائل أيلول 2024 بأحجام متعددة. وفي حين لا يوجد سوى القليل من المعلومات عن هذه التشكيلة، ولكن من المتوقع أن تحقق الشركة تقدماً كبيراً في دمج ميزات من الذكاء الاصطناعي مع الأجهزة كما هو الحال في شركات الهواتف الأخرى. ومن المحتمل ظهور جيل جديد من معالجات آبل تزامناً مع الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS، وسط توقع باستخدام عدسة مقربة 5x لجهاز آيفون 16 برو، بحسب موقع ميديوم.
Nothing Phone 3
قد يحدث هاتف Nothing Phone 3 ضجة كبيرة بفضل تصميمه الشفاف وأضواء من نوعية "ليد" للإشعارات. ويعِد الإصدار المقبل بتحسينات في التقنية المستخدمة في عدسات الكاميرا مع ترقيات بالمعالجات وتحسينات في البرامج الداخلية. وتشير الشائعات أيضاً إلى إصدار نسخة Nothing Phone Lite ، بحسب موقع ميديوم.
Xiaomi 14 series
عادة ما تكشف شركة شاومي عن هواتفها الذكية في كانون الأول، حيث تستقبلها الصين أولاً قبل طرحها عالمياً في ربيع العام التالي. ولكن كسرت الشركة في 2023 هذا الاتجاه مع إعلانها الهواتف الجديدة خلال تشرين الأول مع طرح Xiaomi 14 و14 Pro، من دون معلومات عن هاتف 14 Ultra . وبحسب موقع ستاف، يأتي الهاتفان بإطار من التيتانيوم ذات الوزن الخفيف، وكلاهما يحتوي على 3 عدسات خلفية للتصوير وشاشة ذات سطوع فائق تصل إلى 3000 شمعة (نت) في المتر المربع.
OnePlus 12
نظراً لإطلاقه في الصين، يتوقع أن تطرح شركة وان بلاس النسخة الـ12 من هواتفها حول العالم هذا العام مع تغييرات طفيفة عن النسخة السابقة من ناحية الحجم.
ويتميز الهاتف الجديد بعدسة تصوير بدقة 50 ميغابكسل، وعدسة بيريسكوب بدقة 64 ميغابكسل للتكبير البصري ومستشعر فائق الاتساع بدقة 48 ميغابكسل. ويتوقع أن يكون استخدام الهاتف أفضل مع بطارية بسعة 5400 مللي أمبير في الساعة. وسيحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 3 ويبدأ الطراز الأساسي بسعة تخزين تبلغ 256 غيغابايت مع ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، بحسب موقع ديجيتال تريندز.
Google Pixel 8a
سيكون لدى Google Pixel 8a تصميم يتبع Google Pixel 8 وGoogle Pixel 8 Pro الرائدين، ومن التسريبات التي ظهرت حتى الآن، تصميم بزوايا مستديرة أكثر وضوحاً من ذي قبل. وحواف أكثر سمكاً في المقدمة من السلسلة الرئيسية.
ونظراً لأن غوغل تستخدم مجموعة شرائح Tensor G3 في سلسلة بيكسل 8 الرئيسية، فمن المنطقي أن تظهر هذه الشريحة نفسها أيضاً في Pixel 8a. ، مع مساحة تخزين تبلغ 128 غيغابايت فقط، بحسب تدوينة على موقع ميديوم.