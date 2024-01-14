اليكم أفضل الهواتف المنتظرة في 2024





فيما يلي نظرة على أهم الهواتف المتوقع إطلاقها هذا العام 2024:

Advertisement Asus ROG Phone 8 Pro يترقب عشاق الهواتف المحمولة كل عام بفارغ الصبر أحدث الإصدارات التي تطلقها شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، وذلك للتعرف على أحد التصاميم والميزات الجديدة التي تقدمها هذه الهواتف.فيما يلي نظرة على أهم الهواتف المتوقع إطلاقها هذا العام 2024:Asus ROG Phone 8 Pro

أنتج قسم الألعاب في شركة أسوس بعض الهواتف القوية للغاية في الماضي، لكن التركيز الثابت على اللعب يعني أنها لم تكن الأفضل في جميع المجالات، وخاصة مع التصميم التصميم والكاميرات المتواضعة. لكن هانف Asus ROG Phone 8 Pro يتطلع إلى تغيير هذه المعادلة، من خلال تصميم أكثر جاذبية وثلاث كاميرات خلفية.



وتساعد الأبعاد الأقل حجماً الهاتف على المنافسة مع الأسماء الكبيرة، كما أن وحدة المعالجة المركزية Snapdragon 8 Gen 3 والبطارية كبيرة الحجم تجعلانه مميزاً في الأداء، بحسب موقع ستاف.



Samsung Galaxy S24 series

واحدة من أكبر الإصدارات المقبلة ستكون سلسلة غالاكسي إس 24 من سامسونغ، والتي تشمل S24 وS24 Plus وS24 Ultra.

وعلى الرغم من أن التصميم سيكون مشابهاً لسلسلة إس 23 السابقة، من المتوقع أن يحتوي هاتف إس 24 ألترا على شاشة مسطحة بدلاً من الحواف المنحنية، ويشاع أيضاً أن هاتف إس 24 ألترا سوف يحتوي على إطار من التيتانيوم، على غرار سلسلة آيفون 15 برو من آبل.

وبحسب موقع ديجيتال تريندز، إحدى الميزات الجديدة الكبيرة المتوقعة مع تشكيلة غالاكسي إس 24 هي استخدام الذكاء الاصطناعي مع نظام تشغيل أندرويد 14. ومن المحتمل أن تتضمن بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، ترجمة المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي، وخلفيات المنتجة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية وتحرير الذكي للصور.