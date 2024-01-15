خطوات تكشف عن استخدام شخص آخر لحسابك على غوغل

تتيح لك غوغل التحقق من أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة الأخرى التي قمت بتسجيل الدخول إليها أو تم تسجيل الدخول إليها في حساب غوغل الخاص بك.

فيما يلي نظرة تفصيلية على كيفية إضافة طبقة من الأمان إلى حساب Google الخاص بك وحتى التحقق مما إذا كان شخص غير معروف يستخدمه.

الخطوة 1: انتقل إلى قسم إعدادات هاتف Android الخاص بك وقم بالتمرير لأسفل للنقر على خيار "Google".

الخطوة 2: اضغط على "إدارة حساب Google الخاص بك".

الخطوة 3: قم بالتمرير إلى اليسار على الشاشة حتى تصل إلى قسم "الأمان"، تظهر أسماء الأقسام في أعلى الشاشة.

الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "أجهزتك"، واضغط عليه.

الخطوة 5: اضغط مرة أخرى على "إدارة جميع الأجهزة"، الآن، ستتمكن من رؤية جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها في حساب Google الخاص بك.

الخطوة 6: إذا وجدت أي جهاز غير معروف لم تقم بتسجيل الدخول إليه في حساب Google الخاص بك، فما عليك سوى الضغط على هذا الجهاز في القائمة.

الخطوة 7: اضغط مرة أخرى على زر "تسجيل الخروج".

إذا وجدت حسابك في Google على أي جهاز آخر غير معروف، فيجب عليك أولاً تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك، بعد تسجيل الخروج منه في الإعدادات.