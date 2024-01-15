Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خطوات تكشف عن استخدام شخص آخر لحسابك على غوغل

Lebanon 24
15-01-2024 | 13:50
A-
A+
Doc-P-1152951-638409483782127551.jpg
Doc-P-1152951-638409483782127551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تتيح لك غوغل التحقق من أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة الأخرى التي قمت بتسجيل الدخول إليها أو تم تسجيل الدخول إليها في حساب غوغل الخاص بك. 

 

فيما يلي نظرة تفصيلية على كيفية إضافة طبقة من الأمان إلى حساب Google الخاص بك وحتى التحقق مما إذا كان شخص غير معروف يستخدمه.

 

الخطوة 1: انتقل إلى قسم إعدادات هاتف Android الخاص بك وقم بالتمرير لأسفل للنقر على خيار "Google".

 

الخطوة 2: اضغط على "إدارة حساب Google الخاص بك".

 

الخطوة 3: قم بالتمرير إلى اليسار على الشاشة حتى تصل إلى قسم "الأمان"، تظهر أسماء الأقسام في أعلى الشاشة.

 

الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "أجهزتك"، واضغط عليه.

 

الخطوة 5: اضغط مرة أخرى على "إدارة جميع الأجهزة"، الآن، ستتمكن من رؤية جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها في حساب Google الخاص بك.

 

الخطوة 6: إذا وجدت أي جهاز غير معروف لم تقم بتسجيل الدخول إليه في حساب Google الخاص بك، فما عليك سوى الضغط على هذا الجهاز في القائمة.

 

الخطوة 7: اضغط مرة أخرى على زر "تسجيل الخروج".

 

إذا وجدت حسابك في Google على أي جهاز آخر غير معروف، فيجب عليك أولاً تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك، بعد تسجيل الخروج منه في الإعدادات.

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:26 | 2024-01-15
06:57 | 2024-01-15
05:14 | 2024-01-15
04:01 | 2024-01-15
02:00 | 2024-01-15
00:00 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24