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تكنولوجيا وعلوم

إيلون ماسك يسعى إلى السيطرة على تسلا

Lebanon 24
16-01-2024 | 02:38
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أوضح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أنه لا يشعر بالارتياح بخصوص تطوير شركة صناعة السيارات لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات دون التحكم في التصويت بمقدار 25 في المئة على الأقل في الشركة، أي ما يقرب من ضعف حصته الحالية.
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وقال ماسك في منشور عبر منصة إكس، إنه يفضل بناء منتجات خارج نطاق الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية إذا لم يحصل على أسهم في شركة صناعة السيارات ذات القيمة الكبرى عالميًا تجعله قادرًا على الإمساك بزمام الأمور بشكل كامل دون خطر حدوث إنقلاب عليه.
 
وحاجج ماسك بأن تسلا تعد بمنزلة مجموعة مكونة من عشرات الشركات الناشئة، داعيًا إلى إجراء مقارنة بين تسلا وجنرال موتورز، وهي شركة رائدة في صناعة السيارات على مستوى العالم.

وروج إيلون ماسك منذ مدة طويلة لبرنامج تسلا للقيادة الذاتية الكاملة ونموذجها الأولي من الروبوتات البشرية، مع أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية تحقق معظم إيراداتها من أعمال السيارات.(الشرق برس)
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