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تكنولوجيا وعلوم

أسوس تكشف عن تشكيلة من الحواسيب الصغيرة الحجم

Lebanon 24
16-01-2024 | 02:42
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أعلنت أسوس أحدث تشكيلة من حواسيب NUC الصغيرة الحجم والمستندة إلى سلسلة المعالجات المركزية إنتل Meteor Lake. 

في وقت سابق، أطلقت أسوس حاسوب NUC 13 Rugged المستند إلى معالجات Alder Lake-N، إذ إن حجم التشكيلة الجديدة التي كشفت عنها أسوس يلبي متطلبات مختلف المستخدمين، ومن ذلك اللاعبون المحترفون الذين يبحثون عن حاسوب مكتبي صغير الحجم وبقوة حوسبية هائلة تعادل قوة بعض الحواسيب المكتبية من الفئة العليا. 
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التشكيلة الجديدة من حواسيب NUC تشمل 5 طرز تبدأ مع: حاسوب NUC 14 Pro، وحاسوب +NUC 14 Pro، وحاسوب ROG NUC، وحاسوب Fanless Chromebox CF40، وأخيرًا حاسوب ExpertCenter PN65.

وتجدر الإشارة إلى أن حواسيب NUC 14 Pro تعتمد بتصميمها على صندوق من نوع UCFF. بالإضافة إلى ذلك تقدم أسوس حاسوب +NUC 14 Pro الذي يأتي بحجم أوسع قليلًا قدره 144 ملم مقابل 117 ملم من فئة Pro. 

كما يصل ارتفاع حاسوب +Pro قرابة 41 ملم، وهو أطول قليلًا من ارتفاع قدره 37 ملم لفئة حواسيب Pro الرقيقة. من ناحية المواصفات يعتمد حاسوب NUC 14 Pro على المعالجات المركزية المستندة إلى معمارية Meteor Lake بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 40 واطًا، في حين يأتي حاسوب +Pro مع المعالجات المركزية Meteor Lake ولكن بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 65 واطًا.(البوابة العربية للعلوم التقنية)
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