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تكنولوجيا وعلوم

بهذه التقنية.. يمكنك فضح الأصوات المزيفة

Lebanon 24
16-01-2024 | 02:50
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أعلنت شركة مكافي McAfee المتخصصة في مجال الأمن السيبراني عن تقنية جديدة، تستند إلى الذكاء الاصطناعي تساعد في اكتشاف الأصوات المزيفة.

وقالت الشركة إن دقة اكتشاف الأصوات المزيفة باستخدام التقنية الجديدة تتجاوز 90% في الوقت الحالي، وقد طوّرت الشركة تلك التقنية بناءً على نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها.
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وتطلق الشركة على تلك التقنية اسم “مشروع الطائر المحاكي” Project Mockingbird، وقد جرى تطويرها بعد انتشار استخدام الأصوات المزيفة في عمليات الاحتيال.

وساعد في انتشار الأصوات المزيفة أدوات التزييف العميق ونماذج الذكاء الاصطناعي للتلاعب في الأصوات، حيث توظف تلك الأصوات في تسهيل عمليات الاحتيال والخداع ونشر الأكاذيب عبر الإنترنت.

وتعمل تلك التقنية على تحليل المقاطع الصوتية والتمييز بين الأجزاء الحقيقية والأجزاء المزيفة التي جرى توليدها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، كما أنها مفيدة لتحليل الأصوات المرفقة بمقاطع الفيديو للتأكد من كونها أصلية أو مزيفة.(العربية)
المصدر: العربية
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