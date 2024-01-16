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كاميرا ويب جديدة .. تعالج مشكلات الويب خلال الاتصالات التفاعلية

Lebanon 24
16-01-2024 | 04:19
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أصدر شركة سايبر أكوستيكس كاميرا ويب "إسنشل ويب كام فلكس" ن شركة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها كثير من مستخدمي كاميرا الويب، وهي الحصول على الزاوية الصحيحة لترقية إطلالتهم المهنية خلال التفاعلات الافتراضية.
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تتميّز كاميرا الويب الجديدة بثلاثة أوضاع: الرؤية التقليدية، والرؤية الوسطية، ورؤية الطاولة.
ويُعدّ الوضع الوسط الأفضل للاستخدام، ويمكنكم الحصول عليه بتثبيت الكاميرا بواسطة أداتها المضمَّنة في وسط شاشة الكومبيوتر.
وتؤسّس هذه الزاوية لوضعٍ في الجانب الآخر من الفيديو يُشعر مَن تتواصلون معه بأنّكم تنظرون في عينيه مباشرة، وليس من كاميرا جانبية. أمّا وضع الطاولة، فيقلب كاميرا الويب رأساً على عقب فوق سطح المكتب لتعمل كمسلاط (بروجكتر) فوق الرأس.
 
المصدر: رصد لبنان 24
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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