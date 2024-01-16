كلفتها مليار دولار .. ناسا تفتح كبسولة عينة كويكب يحتمل أن يضرب الأرض

احتفل علماء ناسا بتمكنهم أخيرا من فتح غطاء كبسولة عينة الكويكب بينو بعد مرور أشهر عدة على وصولها إلى الأرض.



واستطاع مهندسو ناسا إزالة اثنين من أدوات التثبيت المعدنية من الذراع الروبوتية TAGSAM التي كانت تحافظ على الغطاء مغلقا وتحبس الشحنة الثمينة بالداخل.

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ويتم إغلاق غطاء كبسولة العينة بواسطة 35 برغي، وفقا لوكالة ناسا، ولكن اثنين منها صعب فتحهما.



وكان البرغيان اللذان يبقيان الغطاء مغلقا عالقين، ما أدى إلى احتجاز الغبار الفضائي الخاص جدا بالداخل. والآن تمكن العلماء من تفكيك رأس TAGSAM، وبذلك يمكن بدء عملية التحليل الكاملة للعينة التي يبلغ وزنها 250غ بحثا عن أدلة حول تاريخ النظام الشمسي.

وفي أيلول من العام الماضي عادت المركبة أخيرا إلى الأرض، ما يمثل نهاية المهمة التي تبلغ قيمتها 1.16 مليار دولار، وهي واحدة من أكثر مهام ناسا طموحا على الإطلاق.

ووفقا لإيلين ستانسبيري، رئيسة قسم أبحاث واستكشاف المواد الفلكية (ARES) في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، كان لا بد من تصميم أدوات جديدة لإزالة البراغي الأخيرة في غطاء الكبسولة وفتحها.



وقالت ستانسبيري: "لقد عمل مهندسونا وعلماؤنا بلا كلل خلف الكواليس لعدة أشهر ليس فقط لمعالجة أكثر من 70غ من المواد التي تمكنا من الوصول إليها سابقا، ولكن أيضا لتصميم وتطوير واختبار أدوات جديدة سمحت لنا بتجاوز هذه العقبة. لقد كان الابتكار والتفاني لهذا الفريق رائعين. نحن جميعا متحمسون لرؤية الكنز المتبقي الذي تحمله OSIRIS-REx".

ومنذ عودة العينة إلى الأرض في أيلول، تمكنت وكالة ناسا من فتح الغطاء العلوي للكبسولة فقط، ما كشف عن غبار أسود غريب. ومع ذلك، تم إخفاء العينة الصخرية من بينو في جزء أصغر آخر بالداخل، والذي تم فتحه مؤخرا.



وتقدر الحمولة الثمينة بـ 250غ من المواد الصخرية، لكن ناسا تعتقد أن هذا سيكون كافيا للكشف عن أسرار حول تكوين الكويكب و"مساعدتنا على فهم أفضل لأنواع الكويكبات التي يمكن أن تهدد الأرض". (روسيا اليوم)