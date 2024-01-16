بمرونة ودقّة.. روبوت إيلون ماسك يطوي الملابس (فيديو)

نشر الملياردير إيلون ماسك، مساء الاثنين، فيديو على حسابه في موقع إكس، يظهر أحدث روبوتات شركته "تسلا" وهو يقوم بطي الملابس.

وأظهر الفيديو قدرة الروبوت "أوبتمس" على القيام بمهمة تتطلب مرونة ودقة في الحركة.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024 Advertisement

و"أوبتمس" هو نموذج أولي للروبوتات التي تقوم شركة "تسلا" بتطويرها، ويهدف إلى مواكبة سمات البشر، والقيام بالمهام المملة التي لا يرغب البشر في القيام بها، ككي وطي الملابس والذهاب لشراء الاحتياجات من السوبر ماركت.ومن المفترض بعد التطوير أن يملك هذا الروبوت في نسخته الجديدة بعض القدرات "الجسدية"، مثل إمكانية تحريك جميع أصابعه بصورة كاملة، وتحريك إصبع الإبهام، ليتمكن من استخدام الأدوات المختلفة.وكانت "تسلا" قد عرضت من قبل مقاطع فيديو للروبوت أثناء أدائه بعض المهام البسيطة، مثل حمل الصناديق وري النباتات. (العربية)