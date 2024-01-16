Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شكاوى من حجب حسابات iMessage على أجهزة "ماك"

Lebanon 24
16-01-2024 | 10:26
A-
A+
Doc-P-1153265-638410228715948971.png
Doc-P-1153265-638410228715948971.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واجه عدد من مستخدمي أجهزة "ماك" الحاسوبية مشكلة مع حساباتهم على خدمة أبل للتراسل الفوري iMessage، بعد استخدامهم خدمة Beeper Mini التي تتيح التراسل مع الهواتف العاملة بنظام "أندرويد".

وأفاد موقع "ريديت"، بأن عدداً من المستخدمين قدموا شكاوى بأن الشركة الأميركية حجبت حساباتهم على iMessage، لكنهم استعادوها بمجرد تواصلهم مع الدعم الفني بالشركة، وتقديم أرقام التسلسل الخاصة بالحواسيب، ما يثبت أنهم مستخدمون حقيقيون، وأن حساباتهم ليست مزيفة.
Advertisement

ونشب خلاف شديد بين خدمة Beeper Mini، منذ إطلاقها نهاية العام الماضي، وأبل التي حاولت تضييق الخناق على الخدمة، وعرقلت وصول مستخدمي هواتف "أندرويد" إليها، بهدف "الحفاظ على خصوصية مستخدميها".

خدمة التراسل الجديدة طورت العديد من الوسائل للتحايل على إجراءات أبل لحجبها، وآخرها ضرورة أن يملك مستخدم هاتف "أندرويد" حاسوب "ماك"، حتى يمكنه توثيق حسابه وتسجيل الدخول إلى iMessage، وحينها يكون من السهل عليه استخدام Beeper Mini في التراسل مع مستخدمي هواتف آيفون.
 
ودفع الخلاف عدداً من أعضاء الكونجرس إلى مطالبة وزارتيّ العدل والتجارة الأميركيتين، بضرورة التحقيق في "ممارسات أبل الاحتكارية لسوق التراسل الفوري، بسبب إصرارها على حجب (Beeper Mini)"، التي صنفوها بأنها خدمة تعزز المنافسة داخل السوق، ما يتيح خيارات متعددة للمستخدمين، وتشجيع نمو وتنوع سوق الهواتف الذكية.

وردت أبل، في بيانٍ مطلع كانون الأول، بأنها تحرص على حماية مستخدمي أجهزتها، وتقدم تحديثات برمجية تمنع أي خدمات من استغلال iMessage بشكل غير قانوني. (الشرق) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:30 | 2024-01-16
08:22 | 2024-01-16
08:07 | 2024-01-16
04:19 | 2024-01-16
02:57 | 2024-01-16
02:50 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24