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تكنولوجيا وعلوم
شكاوى من حجب حسابات iMessage على أجهزة "ماك"
Lebanon 24
16-01-2024
|
10:26
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واجه عدد من مستخدمي أجهزة "ماك" الحاسوبية مشكلة مع حساباتهم على خدمة أبل للتراسل الفوري iMessage، بعد استخدامهم خدمة Beeper Mini التي تتيح التراسل مع الهواتف العاملة بنظام "أندرويد".
وأفاد موقع "ريديت"، بأن عدداً من المستخدمين قدموا شكاوى بأن الشركة الأميركية حجبت حساباتهم على iMessage، لكنهم استعادوها بمجرد تواصلهم مع الدعم الفني بالشركة، وتقديم أرقام التسلسل الخاصة بالحواسيب، ما يثبت أنهم مستخدمون حقيقيون، وأن حساباتهم ليست مزيفة.
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ونشب خلاف شديد بين خدمة Beeper Mini، منذ إطلاقها نهاية العام الماضي، وأبل التي حاولت تضييق الخناق على الخدمة، وعرقلت وصول مستخدمي هواتف "أندرويد" إليها، بهدف "الحفاظ على خصوصية مستخدميها".
خدمة التراسل الجديدة طورت العديد من الوسائل للتحايل على إجراءات أبل لحجبها، وآخرها ضرورة أن يملك مستخدم هاتف "أندرويد" حاسوب "ماك"، حتى يمكنه توثيق حسابه وتسجيل الدخول إلى iMessage، وحينها يكون من السهل عليه استخدام Beeper Mini في التراسل مع مستخدمي هواتف آيفون.
ودفع الخلاف عدداً من أعضاء الكونجرس إلى مطالبة وزارتيّ العدل والتجارة الأميركيتين، بضرورة التحقيق في "ممارسات أبل الاحتكارية لسوق التراسل الفوري، بسبب إصرارها على حجب (Beeper Mini)"، التي صنفوها بأنها خدمة تعزز المنافسة داخل السوق، ما يتيح خيارات متعددة للمستخدمين، وتشجيع نمو وتنوع سوق الهواتف الذكية.
وردت أبل، في بيانٍ مطلع كانون الأول، بأنها تحرص على حماية مستخدمي أجهزتها، وتقدم تحديثات برمجية تمنع أي خدمات من استغلال iMessage بشكل غير قانوني. (الشرق)
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