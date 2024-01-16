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تكنولوجيا وعلوم

النمل ينتج مضادات حيوية تعالج جروحاً قاتلة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-01-2024 | 15:30
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المواد الكيميائية التي ينتجها بعض النمل، لها خصائص المضادات الحيوية. وحديثاً، تم استكشاف نوع واحد من النمل يستخدم تلك المواد لعلاج جروح نوع آخر من النمل.

 

وهذا النوع هو "ماتابيلي Megaponera analis"، ويتواجد في مناطق مختلفة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

 

ويتغذى نمل "ماتابيلي" حصريًا على النمل الأبيض، مما يعني أنه يتعين على مجموعات النمل بشكل دوري القيام بغارات على مستعمرات النمل الأبيض القريبة.

 

ومن المؤكد أن جنود النمل الأبيض في تلك المستعمرات يحاربون دفاعًا عن حياتهم، لأنهم يتسببون في جروح خطيرة للعديد من الغزاة.

 

وبالطبع إذا أصيبت تلك الجروح بالعدوى، فقد يموت النمل المصاب. 

 

ويسارع نمل "ماتابيلي" بالاستجابة عن طريق سحب إفراز مضاد حيوي من إحدى الغدد الجنبية (الموجودة على جانبي الصدر)، وتطبيقه على الجرح باستخدام الفك السفلي.

 

وتبين أن استخدام سائل المضاد الحيوي قلل من معدل وفيات النمل المصاب بنسبة 90 في المئة تقريبًا.

 

ويُذكر أن العلماء يحاولون تحديد جميع المضادات الحيوية المحددة التي ينتجها النمل، لاستخدامها المحتمل على البشر.

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